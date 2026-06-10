Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहले बंद कीं शराब दुकानें, अब खड़ी की ‘महिलाओं की पुलिस फोर्स’! विजय सरकार का एक महीना पूरा

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
Follow us on Google News
share

तमिलनाडु में थलपति विजय (TVK) सरकार का एक महीना पूरा। सीएम विजय ने ₹354 करोड़ के बजट के साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए 'सिंगप्पेन स्पेशल फोर्स' (SSF) लॉन्च की, जिससे मिलेंगी 2,500 नई नौकरियां।

पहले बंद कीं शराब दुकानें, अब खड़ी की ‘महिलाओं की पुलिस फोर्स’! विजय सरकार का एक महीना पूरा

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) सरकार ने सत्ता में अपना एक महीना पूरा कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रमुख चुनावी घोषणाओं में से एक 'सिंगप्पेन स्पेशल फोर्स' (SSF) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है।

सिंगप्पेन स्पेशल फोर्स क्या है?

यह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक खास 'ऑल-विमेन' (सभी महिला) पुलिस विंग है। इस फोर्स का मुख्य काम अपराधों की रोकथाम, सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तेजी से कार्रवाई करना है।

मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि राज्य सरकार ने सिंगाप्पेन स्पेशल फोर्स के लिए 354 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस विशेष बल के गठन से राज्य में 2,500 नई नौकरियां सृजित होंगी, जिनमें केवल महिलाओं की भर्ती की जाएगी।

देश में पहली बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'ड्रोन पेट्रोलिंग' का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस फोर्स का हिस्सा है। मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और ड्रग्स (नशे) के बीच सीधा संबंध है। इसलिए यह फोर्स सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि नशीले पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने पर भी काम करेगी।

ये भी पढ़ें:चुनाव में भारी जीत के बाद विजय को ग्रैंडमास्टर ने हरा दिया, आखिर कैसे हुआ यह

सत्ता संभालते ही लिया था फैसला

विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 10 मई को इस योजना को लागू करने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। यह फैसला उस ऐतिहासिक चुनावी जीत के कुछ दिनों बाद लिया गया था, जिसमें TVK ने 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ DMK और प्रमुख विपक्षी दल AIADMK को मात देकर तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय लिख दिया था।

करीब छह दशक बाद पहली बार कोई गैर-द्रविड़ दल तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंचा है। इस वजह से विजय की जीत को राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

"सच्चे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का युग"

मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले संबोधन में विजय ने कहा था कि तमिलनाडु में अब "सच्चे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय" के प्रति प्रतिबद्ध शासन का नया दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि पार्टी के भीतर किसी प्रकार का समानांतर शक्ति केंद्र नहीं होगा और ऐसे विचार रखने वालों को उनसे दूर रहने की सलाह दी थी।

इसी दिन उन्होंने दो अन्य महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए थे। इनमें राज्यभर में 717 शराब की दुकानों को बंद करना तथा घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना शामिल था।

ये भी पढ़ें:इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगे विजय, TVK की मजबूरी या मास्टरप्लान?

गठबंधन के सहारे बनी सरकार

234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में TVK ने 108 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो बहुमत के आंकड़े से कुछ कम थी। इसके बाद पार्टी ने तेजी से कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथाइगल काची (VCK), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), माकपा (CPI-M) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई।

विधानसभा में विश्वास मत के दौरान गठबंधन को कुल 144 वोट मिले। इसके अलावा AIADMK के 25 विधायकों के समर्थन ने राजनीतिक गलियारों में पार्टी के भीतर संभावित विभाजन की अटकलों को भी जन्म दिया था।

जनता-केंद्रित राजनीति पर जोर

सत्ता में आने के बाद से विजय लगातार अपनी सरकार को "जनता-केंद्रित और कल्याणकारी" मॉडल के रूप में पेश कर रहे हैं। TVK की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कहा गया है कि राजनीतिक आंदोलन केवल बदलाव की आवाज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ठोस जनकल्याणकारी कदमों के जरिए लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना चाहिए।

विपक्ष ने साधा निशाना

हालांकि नई सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से DMK और AIADMK जैसी मजबूत द्रविड़ पार्टियों के इर्द-गिर्द घूमती रही है।

इसी बीच 7 जून को DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने TVK सरकार पर कटाक्ष करते हुए दावा किया था कि यह सरकार तीन महीने से अधिक नहीं टिक पाएगी। हालांकि मंगलवार को DMK ने सफाई देते हुए कहा कि स्टालिन के बयान का उद्देश्य सरकार को गिराने का संकेत देना नहीं था, बल्कि यह केवल राजनीतिक टिप्पणी थी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Vijay Thalapathy Tamil Nadu
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।