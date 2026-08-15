थलपति विजय और तृषा का रिश्ता हुआ कन्फर्म? 15 अगस्त समारोह में क्या हुआ जिसकी होने लगी चर्चा

विजय और तृषा को काफी समय से एक दूसरे का करीबी मित्र माना जाता है। दोनों की ऑनस्क्रिन जोड़ी हिट रहने के बाद उनके अफेयर की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बनाई थीं। अब दोनों का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है।

थलपति विजय और एक्ट्रेस तृषा का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसकी वजह है शनिवार को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में तृषा की खास मौजूदगी। चेन्नई में स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक समारोह के दौरान तृषा ना सिर्फ पहली पंक्ति में बैठी नजर आईं, बल्कि इस दौरान विजय के माता-पिता के साथ उनकी खास बॉन्डिंग ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या विजय ने तृषा के साथ अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है?

गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और तमिल फिल्मों की मशहूर अदाकारा तृषा कृष्णन एक-दूसरे के करीबी दोस्त रहे हैं। दोनों ने कई तमिल फिल्मों में ऑनस्क्रीन रोमांस किया है और उनकी जोड़ी पर्दे पर काफी हिट रही है। बीते कुछ महीनों में दोनों के बीच अफेयर की खबरों भी आई हैं। हालांकि विजय और तृषा ने कभी इस पर मुहर नहीं लगाई। अब यह पहली बार है जब तृषा मुख्यमंत्री विजय के आधिकारिक कार्यक्रम में पहली पंक्ति में नजर आई हैं।

विजय के माता-पिता संग बॉन्डिंग चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विजय ने मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में तृषा पीले रंग की साड़ी और बालों में गजरा लगाए पारंपरिक अंदाज में पहुंची थीं। तृषा कृष्णन न सिर्फ इस कार्यक्रम में शामिल हुईं, बल्कि वह पहली पंक्ति में विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर और मां शोभा चंद्रशेखर के साथ बैठी नजर आईं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में तृषा, विजय के माता-पिता के साथ बातचीत करती नजर आ रही हैं।

पत्नी ने तलाक की अर्जी वापस ली यह खबरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब विजय की पत्नी ने हाल ही में विजय के खिलाफ तलाक की अर्जी वापस ले ली है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में विजय की पत्नी संगीता स्वर्नालिंगम ने शादी के 25 से ज्यादा सालों के बाद तमिलनाडु की एक फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। तलाक की याचिका में संगीता ने विजय पर किसी दूसरी महिला के साथ संबंध होने का आरोप लगाया था।