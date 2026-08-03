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प्लीज मेरी तुलना पापा से मत करो, थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने पर बेटे ने क्या कहा

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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जेसन संजय ने इंटरव्यू में बताया कि उनके पापा विजय ने फिल्मों में कदम रखने से पहले उन्हें सबसे अहम सलाह यही दी थी कि वह अपनी अलग पहचान बनाएं। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कभी अपने नाम का सहारा लेने के लिए नहीं कहा।

Thalapathy Vijay son Jason Sanjay interview says Please do not compare me with my father
थलपति विजय और बेटे जेसन संजय।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलपति विजय के बेटे जेसन संजय डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे है। उन्होंने पहली बार खुलकर अपने निजी जीवन, परिवार और करियर को लेकर बात की है। संजय ने कहा कि लोग उनकी तुलना उनके पिता से न करें, क्योंकि डांस केवल लगातार प्रैक्टिस से आता है। संजय ने कहा, 'मैं नेचुरल डांसर नहीं हूं। कृपया मेरी तुलना मेरे पापा से मत कीजिए।' उन्होंने बताया कि बचपन में पिता के साथ फिल्म वेट्टईकारन के लोकप्रिय गाने नान अडिचा थांगामट्टा में उनकी छोटी-सी मौजूदगी थी, लेकिन उस समय वह केवल 8-9 साल के थे और उन्हें शूटिंग की ज्यादा याद नहीं है। अब जब वह खुद निर्देशन कर रहे हैं, तब उन दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं।

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जेसन संजय ने इंटरव्यू में बताया कि उनके पापा विजय ने फिल्मों में कदम रखने से पहले उन्हें सबसे अहम सलाह यही दी थी कि वह अपनी अलग पहचान बनाएं। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कभी अपने नाम का सहारा लेने के लिए नहीं कहा। बल्कि उन्होंने समझाया कि अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो वह हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन करियर का रास्ता उन्हें खुद बनाना होगा। संजय के मुताबिक, यही सीख उन्हें लगातार आगे बढ़ने और अपने दम पर काम करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता की उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी पहचान अपने काम से बनाना चाहते हैं।

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जेसन संजय ने अपनी मां के बारे में क्या बताया

जेसन संजय ने अपनी मां संगीता के बारे में भी कई दिलचस्प बातें साझा कीं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी मां किसी जासूस से कम नहीं हैं और वह हमेशा जान जाती थीं कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने बचपन का एक किस्सा सुनाया, जब वह बिना किसी को बताए रात में कार लेकर निकल गए थे। उनका मोबाइल फोन भी बंद था, जिसके कारण परिवार उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराने वाला था। अगले दिन घर लौटने पर उन्हें काफी डांट पड़ी।

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गौरतलब है कि विजय और संगीता ने हाल ही में 27 साल पुराने अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने के लिए तलाक की अर्जी भी दायर की है। जेसन संजय ने कहा कि उनके पिता का तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनना पूरे परिवार के लिए ऐतिहासिक पल था। इससे उन पर, उनकी बहन और पूरे परिवार पर विरासत को आगे बढ़ाने और उसकी गरिमा बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जेसन संजय इन दिनों अपनी पहली निर्देशित फिल्म सिग्मा* को लेकर चर्चा में हैं। इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म में सुंदीप किशन और फरिया अब्दुल्ला मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म पहले 31 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विजय की विदाई फिल्म जन नायकन के सिनेमाघरों में आने के बाद इसकी रिलीज टाल दी गई। अब फिल्म अगस्त में रिलीज हो सकती है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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