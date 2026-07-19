अचानक हॉस्टल पहुंचे थलपति विजय से शिकायत करने लगे स्टूडेंट्स, CM ने लिया ऐक्शन
थलपति विजय अचानक एक हॉस्टल पहुंचे, जहां स्टूडेंट्स उनसे खाने, सुरक्षा, वॉर्डन आदि पर शिकायतें करने लगे। इसके बाद इन दिक्कतों को दूर करने का आदेश दिया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई के एक हॉस्टल में अचानक दौरा किया, जिससे हड़कंप मच गया। इस दौरान, उनसे कई शिकायतें की जाने लगीं, जैसे स्टूडेंट्स के खाने में कीड़े मिलना, वॉर्डन के बुरे बर्ताव और कैंपस की सुरक्षा में चूक आदि। थलपति विजय के साथ सोशल जस्टिस मिनिस्टर वन्नी अरासु भी मौजूद थे। ऐक्शन लेते हुए सीएम विजय ने इन दिक्कतों को दूर करने का निर्देश दिया।
सैदापेट में एमसी राजा सोशल जस्टिस हॉस्टल पहुंचे सीएम विजय से ये शिकायतें वहां रहने वाले स्टूडेंट्स ने कीं। विजय ने उनसे बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। यह 10 मंजिला हॉस्टल डीएमके की सरकार के दौरान 44.5 करोड़ रुपये की कीमत में बना था। इंडिया टुडे के अनुसार, स्टूडेंट्स ने हॉस्टल के खाने की शिकायत की।
उन्होंने आरोप लगाया कि खाने में अक्सर कीड़े और बग्स मिलते हैं। दावा किया कि किचन स्टाफ बिना ग्लव्स या हेयर कैप पहने खाना बनाता है। इससे हाइजीन और खाने की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर चिंता बढ़ गई है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो यहां तक आरोप लगाया कि वॉर्डन उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। कई बार गुंडे हॉस्टल के अंदर घुस जाते हैं और धमकाते हैं। इसके अलावा, हॉस्टल के बंद होने के समय पर भी कई ने आपत्ति उठाई।
देर से लौटने पर गेट नहीं खोलता वॉर्डन
स्टूडेंट्स का कहना था कि यूपीएससी समेत तमाम एग्जाम की पढ़ाई के लिए कई बार देर हो जाती है। ऐसे में जब वे बाहर से देर रात आते हैं, तो वॉर्डन हॉस्टल में घुसने नहीं देते। ऐसे में वे पार्क में रात बिताते हैं। इससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। वहीं, स्टूडेंट्स की शिकायतों को सुनने के बाद सीएम विजय ने उन्हें भरोसा दिया कि इन दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। अधिकारियों को इसको लेकर कड़े आदेश दिए गए।
विजय सरकार गिराने मामले में दो और अरेस्ट
वहीं, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय सरकार को गिराने के प्रयास में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव के विरोध में मतदान के लिए सत्ताधारी टीवीके के एक विधायक को 35 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश कर पाला बदलवाने से जुड़े मामले में फाइनेंस कंपनी के दो मालिकों को गिरफ्तार किया गया है और शहर में उनके दफ्तर से 2.82 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि टीवीके के ऊथनगराई से विधायक डॉ. एन एलयाराजा की ओर से दर्ज करायी गयी शिकायत के आधार पर ट्रिप्लिकेन पुलिस ने मामला दर्ज कर अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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