थलपति विजय की बढ़ती ही जा रही ताकत, एक और पूर्व मंत्री ने ज्वाइन की TVK
TVK में शामिल होने के बाद, वैगईसेल्वन ने पार्टी संस्थापक एवं मुख्यमंत्री विजय की तारीफ करते हुए उन्हें आज के दौर का नेता बताया और कहा कि आने वाले दशकों तक उनके नेतृत्व की जरूरत है।
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय की ताकत बढ़ती ही जा रही है। अन्नाद्रमुक (AIADMK) छोड़ने के एक दिन बाद शनिवार को पूर्व मंत्री एसएस वैगईसेल्वन तमिलनाडु में सत्ताधारी TVK में शामिल हो गए और उन्होंने एडप्पादी के. पलानीस्वामी नीत पार्टी को गलत नेता के नेतृत्व वाली सही पार्टी बताया। पूर्व विधायक वी.पी. कलैराजन भी डीएमके छोड़ कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए।
तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) में शामिल होने के बाद, वैगईसेल्वन ने पार्टी संस्थापक एवं मुख्यमंत्री विजय की तारीफ करते हुए उन्हें आज के दौर का नेता बताया और कहा कि आने वाले दशकों तक उनके नेतृत्व की जरूरत है। AIADMK की साहित्यिक शाखा के पूर्व पदाधिकारी और प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री एक बहुत अच्छे नेता हैं। जाने-माने अभिनेता और AIADMK पदाधिकारी रवि मारिया उन अन्य लोगों में शामिल थे, जो पनियूर में पार्टी मुख्यालय में टीवीके में शामिल हुए।
इससे पहले, हाल ही में AIADMK के चार पूर्व मंत्रियों और कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) का दामन थाम लिया था। इन चार पूर्व मंत्रियों में सी विजयभास्कर (सीवी) और एमआर विजयभास्कर (एमआरवी) शामिल थे, जिन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और AIADMK छोड़ने के बाद टीवीके में शामिल हो गए। इनके साथ दो अन्य पूर्व मंत्री एमएसएम आनंदन और सुश्री एस. वलारमथी के अलावा कई पूर्व विधायक, डिप्टी मेयर, जिला सचिव और पदाधिकारी भी टीवीके में शामिल हुए। AIADMK के ये सभी नेता ममलापुरम के एक स्टार होटल में टीवीके के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों केए सेंगोट्टैयान, आधव अर्जुन, आनंद, अरुणराज, रमेश और अन्य की मौजूदगी में टीवीके में शामिल हुए थे।
कैबिनेट बैठक में बाहरी लोगों के शामिल होने पर भड़की भाजपा
वहीं, तमिलनाडु की भाजपा यूनिट ने हाल में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दो व्यक्तियों की कथित मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए इसे गोपनीयता की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन बताया और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से इस कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने जॉन अरोकियासामी और विष्णु रेड्डी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन अनधिकृत व्यक्तियों ने मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया।
'दोनों मंत्री नहीं, इसलिए बैठक में नहीं जा सकते'
उन्होंने दावा किया कि ये दोनों मंत्री नहीं हैं और इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने का अधिकार नहीं था। नागेंद्रन ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, ''मैंने राज्यपाल आर्लेकर से इस मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।'' इस दौरान पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति और तमिलनाडु प्रभारी अरविंद मेनन भी उनके साथ मौजूद थे। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि हाल में हुई तमिलनाडु मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों के अलावा दो निजी व्यक्ति भी शामिल हुए, जो ''एक अवैध कृत्य और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन'' है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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