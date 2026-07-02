थलपति विजय ने AIADMK के साथ कर दिया ‘खेला’, तीन पूर्व मंत्री हो गए TVK में शामिल
केए सेंगोट्टैयन ने कहा कि AIADMK के मौजूदा नेतृत्व से निराश होने के बाद उन्होंने सही पार्टी का रुख किया है क्योंकि वर्तमान नेतृत्व एक राजनीतिक संगठन के बजाय 'कॉरपोरेट कंपनी' की तरह काम कर रहा है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की टीवीके की लोकप्रियता राज्य में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विजय ने बड़ा खेला करते हुए विपक्षी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) में बड़ी सेंधमारी की है। AIADMK के नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. सी. विजयभास्कर, एम. आर. विजयभास्कर और एम. एस. एम. आनंदन अपने-अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को मामल्लापुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) में शामिल हो गए। AIADMK के ये नेता टीवीके के महासचिव एन. आनंद की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। वहीं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) ने इस घटनाक्रम पर 'वॉशिंग मशीन' का तंज कसा। विरालीमलाई से विधायक पद से इस्तीफा देने वाले सी. विजयभास्कर, AIADMK के टिकट पर जीत हासिल कर करूर सीट छोड़ने वाले एम. आर. विजयभास्कर और आनंदन सहित पूर्व विधायक मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में शासन की सराहना करते हुए सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए।
टीवीके के मुख्य समन्वयक के. ए. सेंगोट्टैयन ने कहा कि अन्नाद्रमुक के मौजूदा नेतृत्व से निराश होने के बाद उन्होंने सही पार्टी का रुख किया है क्योंकि वर्तमान नेतृत्व एक राजनीतिक संगठन के बजाय 'कॉरपोरेट कंपनी' की तरह काम कर रहा है। सेंगोट्टैयन ने अन्नाद्रमुक से उनके बाहर निकलने का बचाव कर पार्टी महासचिव पलानीस्वामी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'विश्वासघात' का प्रतीक बताया। सेंगोट्टैयन को नवंबर 2025 में AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने निष्कासित कर दिया था। उन्होंने कहा, "AIADMK नेतृत्व ने DMK जैसे कट्टर प्रतिद्वंद्वी दल के साथ तालमेल करने की कोशिश कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात का स्रोत वहीं है।" सेंगोट्टैयन ने टीवीके के संस्थापक और विजय को 'स्थायी मुख्यमंत्री' बताया।
डीएमके की उपमहासचिव कनिमोई ने कई नेताओं के अन्नाद्रमुक छोड़ने के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए 'एक्स' पर कहा, "सुना है कि उत्तर भारत में भाजपा जिस तरह की 'वॉशिंग मशीन' का इस्तेमाल करती थी, वह अब तमिलनाडु भी पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु मॉडल की यह नई मशीन गुटखा के दाग भी साफ कर सकती है... क्या यह सच है?" डीएमके सांसद का यह बयान सी. विजयभास्कर की गुटखा घोटाला मामले में कथित संलिप्तता की ओर इशारा था। यह मामला सीबीआई से सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की विशेष अदालत को स्थानांतरित किया गया था। DMK के आईटी प्रकोष्ठ ने पार्टी के मुखपत्र 'मुरासोली' में प्रकाशित एक संपादकीय का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि पूर्व परिवहन मंत्री एम. आर. विजयभास्कर को 100 करोड़ रुपये के चर्चित भूमि हड़पने और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
आईटी प्रकोष्ठ ने पोस्ट में कहा कि एम. आर. विजयभास्कर को केरल से गिरफ्तार कर जांच के लिए राज्य लाया गया था और तिरुचिरापल्ली जेल में रखा गया था। द्रमुक ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि आयकर विभाग ने भी इस संबंध में एक अलग मामला दर्ज किया है। पार्टी ने सवाल किया, "मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को भ्रष्टाचार पर बोलने का क्या नैतिक अधिकार है?" डॉ. सी. विजयभास्कर ने टीवीके में शामिल होने से पहले संवाददाताओं से कहा कि यह सामूहिक फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया बल्कि उनके समर्थकों, जिला पदाधिकारियों और उनके विरालीमलाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद लिया गया।
AIADMK के गलत फैसले जिम्मेदार
उन्होंने कहा कि सभी लोग एकमत से राजनीतिक बदलाव चाहते थे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अपने इस फैसले के लिए वर्तमान अन्नाद्रमुक नेतृत्व द्वारा लिए गए 'गलत निर्णयों' को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व परिवहन मंत्री एम. आर. विजयभास्कर भी करूर के अपने समर्थकों के साथ आधिकारिक तौर पर तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) में शामिल हो गए। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पुडुकोट्टई जिले और करूर से उनके सैकड़ों समर्थक बसों व अन्य वाहनों से पहुंचे। पूर्व मंत्री आनंदन ने वर्तमान अन्नाद्रमुक नेतृत्व के प्रति गहरी नाराजगी जताई।
45 सालों तक AIADMK में रहे आनंदन
आनंदन ने 45 वर्षों तक AIADMK में रहने के बाद पार्टी छोड़कर टीवीके का दामन थाम लिया। उन्होंने पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी की आलोचना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी एक 'आत्म-केंद्रित' संगठन बन गई है, जिसने अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की चिंताओं और उनकी मेहनत की अनदेखी की है। आनंदन ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य टीवीके में दिखाई देता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व और अगले पांच वर्षों तक प्रभावी शासन देने की पार्टी की क्षमता पर विश्वास जताया। इसके अलावा, आनंदन ने 'खरीद-फरोख्त' के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह और अन्य लोग किसी बाहरी दबाव या भ्रष्ट प्रभाव के कारण नहीं बल्कि इस आंदोलन में अपने विश्वास के कारण अपनी इच्छा से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ तिरुचिरापल्ली की वलारमति तथा जिला सचिव पी. के. वैरामुथु, इलम्बई तमिलसेलवन, ओराथानाडु सेकर और त्रिची श्रीनिवासन भी टीवीके में शामिल हुए।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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