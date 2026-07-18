बिखरने लगी थलपति विजय की TVK, नेताओं के खिलाफ कोर्ट पहुंची महिला को पार्टी से निकाला

तमिलनाडु सीएम विजय की पार्टी ने एक महिला पदाधिकारी को निष्कासित कर दिया है। महिला नेता ने पार्टी के अन्य सदस्यों और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। पार्टी ने बताया कि उसे 17 जुलाई को निष्कासित कर दिया गया है।

Thalapathy Vijay: अभिनेता से नेता और फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने विजय थलपति परेशानियों में घिर गए हैं। पार्टी की एक महिला पदाधिकारी ने तमिलझा वेत्री कड़गम (TVK) नेताओं के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था। इस पर पार्टी ने ऐक्शन लेते हुए महिला पदाधिकारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही अन्य पार्टी नेताओं को भी उससे संपर्क न बनाने की हिदायत दी गई है।

TVK नेताओं की तरफ से शनिवार को इस बात की जानकारी दी गई। मीडिया से बात करते हुए टीवीके नेता एन. मोहनराज ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के साथ मिली भगत करके पार्टी की छवि को खराब करने के आरोप में एम. ज्ञानसौंदरी की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य नेताओं को भी उनसे किसी भी तरह का संपर्क न रखने के लिए कहा गया है।

17 जुलाई को प्राथमिक सदस्यता से हटाया गया-TVK उन्होंने बताया कि पेशे से वकील ज्ञानसौंदरी को 17 जुलाई को ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया था। इसका ऐलान आज किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ज्ञानसौंदरी ने विरोधियों के साथ मिलकर पार्टी नेताओं के ऊपर गलत आरोप लगाए और पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की है।

आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व संभालने वाली ज्ञानसौंदरी ने हाल ही में टीवीके नेताओं के ऊपर सरकारी वकीलों की नियुक्ति में धांधली और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकारी वकीलों को अस्थायी नियुक्ति देने से पहले रिश्वत देने के लिए कहा गया है।

टीवीके नेता के आरोपों पर कोर्ट ने क्या कहा? टीवीके की तरफ से यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है, जब ज्ञानसौंदरी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। सरकारी वकील ने बताया कि यह अस्थायी नियुक्तियां इसलिए हुई हैं, क्योंकि आधिकारिक नियुक्ति करने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। कोर्ट ने गौर किया कि आरोपियों की लिस्ट में कुछ मंत्रियों का नाम केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए डाला गया है।