विजय ने विधानसभा में की स्टालिन की मिमिक्री, खास अंदाज में लहराया हाथ; वायरल वीडियो

विजय के इस जेस्चर को लेकर कई लोगों ने इसकी तुलना स्टालिन के उस चर्चित हाथ के इशारे से की, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था। कांग्रेस के साथ सीट साझेदारी को लेकर बातचीत पूरी होने के बाद स्टालिन ने किया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख विजय ने मंगलवार को विधानसभा में अपने भाषण के अंत में एक ऐसा इशारा किया, जिसने राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी। बताया जा रहा है कि विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के खास तरह से हाथ हिलाने की नकल की। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों व सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस शुरू हो गई है। विधानसभा में भाषण समाप्त होने के बाद विजय ने स्पीकर से अनुमति ली और फिर अपने हाथ से खास तरह का इशारा किया, जिसे पहले स्टालिन भी सार्वजनिक मंचों और विधानसभा में इस्तेमाल कर चुके हैं।

विजय के इस जेस्चर को लेकर कई लोगों ने इसकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के उस चर्चित हाथ के इशारे से की, जो इसी साल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था। कांग्रेस के साथ सीट साझेदारी को लेकर बातचीत पूरी होने के बाद जब स्टालिन डीएमके मुख्यालय से बाहर निकले थे, तब उन्होंने हाथ उठाकर एक खास संकेत दिया था। उस इशारे को सोशल मीडिया पर 'सब कुछ तय हो गया' या 'मामला सुलझ गया' के संदेश के रूप में देखा गया था। कुछ यूजर्स ने इसे रजनीकांत की फेमस स्टाइल से भी जोड़कर देखा।

मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान हंगामा सीएम विजय ने विधानसभा में विपक्षी डीएमके पर तीखा हमला करते हुए उसके पूर्ववर्ती शासनकाल में कथित भ्रष्टाचार को पार्टी फंड के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी बताया। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर द्रमुक सदस्यों ने सदन में विरोध जताया और बाद में वाकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली DMK सरकार ने विभिन्न विभागों के सरकारी धन को पार्टी फंड के लिए इस्तेमाल किया था।