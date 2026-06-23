विजय ने विधानसभा में की स्टालिन की मिमिक्री, खास अंदाज में लहराया हाथ; वायरल वीडियो
विजय के इस जेस्चर को लेकर कई लोगों ने इसकी तुलना स्टालिन के उस चर्चित हाथ के इशारे से की, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था। कांग्रेस के साथ सीट साझेदारी को लेकर बातचीत पूरी होने के बाद स्टालिन ने किया था।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख विजय ने मंगलवार को विधानसभा में अपने भाषण के अंत में एक ऐसा इशारा किया, जिसने राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी। बताया जा रहा है कि विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के खास तरह से हाथ हिलाने की नकल की। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों व सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस शुरू हो गई है। विधानसभा में भाषण समाप्त होने के बाद विजय ने स्पीकर से अनुमति ली और फिर अपने हाथ से खास तरह का इशारा किया, जिसे पहले स्टालिन भी सार्वजनिक मंचों और विधानसभा में इस्तेमाल कर चुके हैं।
विजय के इस जेस्चर को लेकर कई लोगों ने इसकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के उस चर्चित हाथ के इशारे से की, जो इसी साल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था। कांग्रेस के साथ सीट साझेदारी को लेकर बातचीत पूरी होने के बाद जब स्टालिन डीएमके मुख्यालय से बाहर निकले थे, तब उन्होंने हाथ उठाकर एक खास संकेत दिया था। उस इशारे को सोशल मीडिया पर 'सब कुछ तय हो गया' या 'मामला सुलझ गया' के संदेश के रूप में देखा गया था। कुछ यूजर्स ने इसे रजनीकांत की फेमस स्टाइल से भी जोड़कर देखा।
मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान हंगामा
सीएम विजय ने विधानसभा में विपक्षी डीएमके पर तीखा हमला करते हुए उसके पूर्ववर्ती शासनकाल में कथित भ्रष्टाचार को पार्टी फंड के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी बताया। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर द्रमुक सदस्यों ने सदन में विरोध जताया और बाद में वाकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली DMK सरकार ने विभिन्न विभागों के सरकारी धन को पार्टी फंड के लिए इस्तेमाल किया था।
मुख्यमंत्री के जवाब को रोकने की कोशिश करते हुए उदयनिधि अपनी सीट से खड़े हो गए और विधानसभा अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर से हस्तक्षेप कर मुख्यमंत्री से आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने की मांग की। हालांकि अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री को अपना जवाब पूरा करने दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद द्रमुक सदस्यों का विरोध जारी रहा। इसके बाद विजय ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा कि TVK कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगी और न ही किसी को सरकारी खजाने की 'लूट करने देगी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें