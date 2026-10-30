सीएम थलपति विजय का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी के लिए उम्र में पांच साल की छूट
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय जोसेफ ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थियों को उम्र में पांच साल की छूट देने की बात कही है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय जोसेफ ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थियों को उम्र में पांच साल की छूट देने की बात कही है। सरकारी बयान के मुताबिक यह फैसला सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की ओर से प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में छूट की मांग के बाद लिया गया है। बयान में कहा गया कि यह पांच साल की छूट मौजूदा नियमों के तहत मिलने वाली आयु छूट से इतर होगी। सरकार के मुताबिक यह निर्देश पांच साल तक लागू रहेगा।
अन्य डिटेल्स का इंतजार
योजना से जुड़ी अन्य डिटेल्स, इसके तहत आने वाले आवेदकों की कैटेगरी और इंप्लीमेंटेशन प्रॉसेस के बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि सीएम विजय सत्ता में आने के लगातार बाद से कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं। विजय के प्रमुख फैसलों में योग्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा को हर दो महीने में 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करना, एक समर्पित महिला सुरक्षा बल की स्थापना करना और शैक्षिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और परिवहन स्थानों के पास स्थित 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देना शामिल है।
जनहित में कई पहल
सरकार ने शिक्षा से संबंधित पहलों की भी घोषणा की है। इसमें स्कूल के छात्रों के लिए बढ़ाया गया नाश्ते का कार्यक्रम और कॉलेज के छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में, सरकार ने सहकारी कृषि ऋणों की माफी की घोषणा की। यह 75,000 रुपए तक है। वहीं,1 लाख रुपए तक के लोन के लिए अतिरिक्त राहत भी दी गई है। इस विस्तारित माफी से 13.34 लाख किसानों को फायदा मिलने वाला है। अन्य कल्याणकारी पहलों में सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले हर नवजात को 1 ग्राम की सोने की अंगूठी देने की योजना और योग्य महिलाओं के विवाह के लिए सहायता योजना शामिल हैं।
विजय की सरकार ने 17 अगस्त को सरकार में 100 दिन पूरे किए। इस मौके पर 100 दिनों की शासन–पीढ़ियों के लिए एक सरकार रिपोर्ट जारी की। इसमें सरकार के पहले महीनों में की गई उपलब्धियों का विवरण दिया गया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।