Karur rally stampede: तमिलनाडु के करूर विजय की रैली में हुई भगदड़ में अभी तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल है। पीएम मोदी से लेकर सीएम स्टालिन ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है।

Karur, Sep 27 (ANI): TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay addresses gathering before stampede during a public event, in Karur on Saturday (TVK/ANI Photo).

Upendra Thapak| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 27 Sep 2025 11:42 PM
तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के संस्थापक और अभिनेता-राजनेता विजय द्वारा आज रात करूर में आयोजित एक राजनीतिक आउटरीच रैली में हुई भगदड़ में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिवारों को दस लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। इसी दौरान विजय का भी घटना को लेकर पहला रिएक्शन सामने आया है। विजय ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनका दिल टूट गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, 50 से अधिक लोगों को करूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रैली स्थल से कई एम्बुलेंस में और लोगों को सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिनमें से कई बेहोशी की हालत में हैं।

एक बयान में, स्टालिन ने कहा कि मृतकों में आठ बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं। इस त्रासदी पर गहरा दुःख और पीड़ा व्यक्त करते हुए, श्री स्टालिन ने कहा कि इस घटना में हुई बहुमूल्य जानें सभी लोगों की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देंगी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और अस्पताल प्रशासन को सभी घायलों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया।

27 Sept 2025, 11:42:24 PM IST

Vijay rally stampede live: मेरा दिल टूट गया है: विजय

Vijay rally stampede live: तमिलनाडू के करूर में रैली के दौरान हुई भगदड़ के बाद विजय का पहला रिएक्शन सामने आया है। विजय ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनका दिल टूट गया है।

Tamilnadu tamilnadu stampede

