Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डमी CM हैं थलपति विजय, रिहा होते ही बरस पड़े उदयनिधि स्टालिन, बोले- मेरे साथ हुआ आतंकियों सा सलूक

By Pramod Praveen
पीटीआई, चेन्नई
Follow us on Google News
share

उदयनिधि ने सफाई देते हुए कहा है कि उनकी मंशा कभी भी महिलाओं को बदनाम करने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर और संदर्भ से बाहर पेश किया गया है, उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं ।

Senior DMK leader and Tamil Nadu's Leader of the Opposition Udhayanidhi Stalin
तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि

अभिनेत्री तृषा कृष्णन पर अपनी टिप्पणियों को लेकर तंजावुर में पुलिस की पूछताछ के बाद मंगलवार (04 अगस्त) की देर शाम करीब 9 घंटे की पुलिस पूछताछ के बाद रिहा हुए वरिष्ठ DMK नेता और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने तुरंत विरोधी खेमे पर हमला बोल दिया। तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि ने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही समर्थकों द्वारा हीरो की तरह स्वागत किए जाने के बाद, कहा कि यह गिरफ्तारी एक "सर्कस सरकार" द्वारा किया गया "मज़ाक" था। लगे हाथ उन्होंने थलपति विजय को "डमी मुख्यमंत्री" करार दिया।

उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा, ''तीन हजार पुलिसकर्मियों के साथ हमें चेन्नई से तंजावुर तक सड़क मार्ग से 400 किलोमीटर ले जाया गया। हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया।'' बता दें कि उदयनिधि को अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर ''द्विअर्थी'' टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

उदयनिधि ने आरोपों को 'झूठा' बताया

उन्हें बाद में तंजावुर ले जाया गया, जहां इस संबंध में मामला दर्ज किया गया। उदयनिधि ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में आरोपों को ''झूठा'' बताया और कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर ''एक ही अर्थ'' वाला बयान दिया था। उदयनिधि ने कहा, ''मेरे भाषण को काट-छांट कर और कुछ हिस्सों को जोड़कर यह दावा किया गया कि मैंने अनुचित बात कही है। कुछ लोगों ने मुझ पर 'द्विअर्थी' बात करने का आरोप लगाया है। मैंने केवल एक ही अर्थ में बात की थी कि किसानों को पानी की जरूरत है।'' उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ़्तारी का मकसद "असली मुद्दे" से ध्यान भटकाना था, और वह असली मुद्दा TVK सरकार का कावेरी का पानी उपलब्ध न करा पाना था।

'महिलाओं का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं'

उन्होंने कहा, ''महिलाओं का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तमिलनाडु की हर मां और बहन को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं।'' उदयनिधि ने इस बात पर निराशा जताई कि कुछ सहयोगी राजनीतिक नेताओं ने भी उनके पूरे भाषण का संदर्भ जाने बिना उनकी आलोचना की। "द्विअर्थी टिप्पणी" करने के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए कावेरी का पानी जारी करने की मांग करते समय उन्होंने "एक ही अर्थ" में बात की थी। उन्होंने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार पर निशाना साधते हुए उसे "सर्कस कैंप" करार दिया और कहा कि वह झूठे मामलों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने उनके साथ एक आतंकवादी जैसा व्यवहार किया और उन्हें सड़क मार्ग से तंजावुर ले जाया गया।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
Tamilnadu Vijay
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।