थलपति विजय ने तो वाकई कमाल कर दिया! जन्म लेने वाले सभी बच्चों को देंगे सोने की अंगूठी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय विधानसभा चुनाव के समय किए गए वादे को पूरा करने जा रहे हैं। वह सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को एक ग्राम की सोने की अंगूठी गिफ्ट करेंगे।
तमिलनाडु में पहली बार सत्ता में आए थलपति विजय ने कमाल कर दिया। उनकी सरकार 15 सितंबर से नवजात बच्चों के लिए एक ग्राम की सोने की अंगूठी गिफ्ट करने जा रही है। हालांकि, यह लागू 22 जून से ही हो जाएगा। इसे लागू करने के लिए सरकार एक स्टेट प्रोजेक्ट/प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाएगी, जो एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी। यह 'थैमामन थंगा मोथिरम थिट्टम' को लागू करने, मॉनिटर करने और मैनेज करने के लिए होगी। इसके जरिए नए जन्मे बच्चों के लिए एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। इसे 15 सितंबर को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय लॉन्च करेंगे।
राज्य भर में सरकारी जगहों पर पैदा होने वाले हर नए जन्मे बच्चे को एक सोने की अंगूठी मिलेगी, जिसकी कीमत आज के रेट के हिसाब से 13,600 रुपये के करीब है। यह परिवार में बच्चे के आने की खुशी में थैमामन सीर (मामा का तोहफा) की सांस्कृतिक परंपरा के मुताबिक होगी, जिसमें नए जन्मे बच्चे का स्वागत किया जाता है और परिवार को आशीर्वाद दिया जाता है। एक सरकारी ऑर्डर में कहा गया है, "इस स्कीम के जरिए, सरकार अपने संस्थानों में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए मामा की भूमिका निभाती है, और स्वागत की निशानी के तौर पर एक सोने की अंगूठी देती है।"
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) के अनुसार, राज्य में हर साल लगभग 7.8 लाख डिलीवरी होती हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सभी जन्मों का 99.9 फीसदी है। इनमें से, सरकारी हेल्थ सेंटर लगभग 4.2 लाख डिलीवरी (53 प्रतिशत) करते हैं। इसमें कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में हर डिलीवरी पर औसतन जेब से होने वाला खर्च सिर्फ 1,364 रुपये है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में यह 63,473 रुपये है। यह स्कीम मुख्यमंत्री की 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा को पूरा करेगी। सीएम ने वादा किया था कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो पैदा होने वाले हर बच्चे को मामा के तौर पर सोने की अंगूठी गिफ्ट करेंगे।
हर साल लगभग साढ़े 7 सौ करोड़ होंगे खर्च
23 जून को जारी ऑर्डर में कहा गया है, "सरकारी संस्थानों में दिए जाने वाले नए जन्मे बच्चों को दी जाने वाली एक ग्राम सोने की अंगूठी तारीफ और याद का प्रतीक है, जो बच्चे के जन्म की याद में और थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम के जरिए मां बनने की खुशी और अहमियत को सेलिब्रेट करती है।" सरकार ने कहा कि हालांकि विजय इस स्कीम को ऑफिशियली 15 सितंबर को शुरू करेंगे। यह पूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरई की जयंती के मौके पर होगा, लेकिन यह 22 जून से लागू होगी। 22 जून को विजय का जन्मदिन होता है। इस नई पहल के लिए हर साल लगभग 755.83 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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