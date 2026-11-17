तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दावा कर दिया है कि राज्य में जल्द ही DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समर्थक उन्हें ही मुख्यमंत्री कहकर बुलाते हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय राजधानी दिल्ली में थे। इसी बीच राज्य के प्रमुख विपक्षी दल DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही उनकी सरकार बनने वाली है। खास बात है कि घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब खबरें आईं थीं कि विजय ने हाल ही में विधायकों की बैठक ली थी। साथ ही कहा जा रहा है कि विधायकों को चेताया गया था कि सरकार को गिराने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, इसे लेकर TVK या तमिलागा वेत्री कझगम ने औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा था।

इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बयान से हुई है। सोमवार को स्टालिन ने कह दिया कि उनके समर्थक अब भी उन्हें मुख्यमंत्री कहकर बुलाते हैं। साथ ही कहा कि राज्य में जल्द उनकी सरकार आएगी। अब खास बात है कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब स्टालिन ने ऐसा दावा किया हो। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि राज्य के विपक्षी दल नए फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं।

स्टालिन का CM वाला दावा स्टालिन सोमवार को डीएमके नेता केएन नेहरू के परिवार में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक उन्हें 'मुख्यमंत्री' और नेहरू को 'मंत्री' कहकर बुलाते हैं, जबकि असल में उनके पास अभी कोई ऐसा आधिकारिक सरकारी पद नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'मौजूदा टीवीके शासन खराब प्रशासन प्रदान कर रहा है। ऐसे में मुझे अब भी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया जाना शर्म और दुख की बात है। मेरी आपसे विनती है कि मुझे मुख्यमंत्री कहकर बुलाना बंद करें। द्रमुक जल्द ही सरकार बनाएगी।'

विजय विधायकों से मिल लिए इंडियन एक्सप्रेस की 12 नवंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार, विजय ने अपने विधायकों से मुलाकात की थी। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली थी और विजय ने विधायकों से व्यक्तिगत रूप से बात की थी। रिपोर्ट के अनुसार, 10 विधायकों के एक समूह से अलग से उन्होंने बात की थी।

अखबार के अनुसार, विधायकों ने बैठक की तारीख पर जोर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, एक विधायक ने कहा, 'अविश्वास प्रस्ताव को हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं 13 मई से 13 नवंबर। हमें बताया गया है कि यह बहुत ही अहम बात है। हमें बताया गया है कि 13 नवंबर के बाद कभी भी एक और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।' हालांकि, इस संबंध में अभी कोई घोषणा नहीं हुई है।

सरकार गिराने की तैयारी रिपोर्ट के मुताबिक, विधायकों से कहा गया है कि सरकार के पास इनपुट्स हैं कि विपक्ष सत्तारूढ़ दल से नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है। आरोप लगाए गए थे कि DMK और AIADMK दिल्ली में राजनीतिक ताकतों की मदद से इसे अंजाम दे सकता है। सलाह दी गई है कि सतर्क रहें और ऐसे किसी भी राजनीतिक फैसले लेने से बचें, जिससे राजनीतिक करियर पर खतरा हो।

6 महीने की दे चुके हैं चेतावनी 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा के नतीजे घोषित हुई थे और इसके कुछ दिनों के बाद ही विजय सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा था। ताजा बैठक सरकार के 6 महीने पूरे होने के मौके पर ही बुलाई गई थी। अब खास बात है कि स्टालिन ने अक्टूबर में ही कहा था कि मौजूदा सरकार शायद 6 महीने भी पूरे न कर सके।

उन्होंने कहा था, 'पहले मैंने कहा था कि सरकार सिर्फ 6 महीने टिकेगी, लेकिन जैसी चीजें चल रहीं हैं। मुझे लगता है कि ये 6 महीने भी नहीं टिकेंगे।'