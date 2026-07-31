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थलपति विजय की फिल्म के पोस्टर फाड़े, वांगचुक से रिश्तों पर बोले दीपके; टॉप-5 न्यूज

By Upendra Thapak
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तमिलनाडु सीएम विजय की फिल्म को कर्नाटक में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कावेरी जल विवाद को लेकर दोनों राज्यों में तनाव देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से लोगों ने अपना गुस्सा विजय की फिल्म की स्क्रीनिंग पर निकालन शुरू कर दिया है।

CM Thalapathy Vijay tamilnadu
तमिलनाडु सीएम विजय की फिल्म के पोस्टर फटे

Thalapathy Vijay Jan Nayagan: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की कथित आखिरी फिल्म की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले हफ्ते रिलीज हुई 'जन नायकन' को कर्नाटक में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कावेरी जल विवाद के बीच कन्नड़ समर्थक गुटों ने बेंगलुरु और मंड्या में विजय की फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध किया है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने और सोनम वांगचुक के रिश्तों को सही बताया। उन्होंने कहा कि अभी भी दोनों एक साथ हैं।

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थलपति विजय को झटका, कर्नाटक में फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की मुश्किलें बढ़ गई है। कावेरी जल विवाद के बीच विजय की फिल्म जन नायकन को कर्नाटक में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु के उर्वशी थियेटर को प्रो कन्नड़ गुट की तरफ से मिली धमकी के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर वहां सुरक्षा की व्यवस्था की। इसके बाद थियेटर ने भी विजय की फिल्म को हटाकर एक कन्नड़ फिल्म हो की दिखाना उचित समझा। बेंगलुरु के अलावा मंड्या में भी विजय की फिल्म को विरोध का सामना करना पड़ा। यहां पर कुछ समूहों ने फिल्म के पोस्ट फाड़ डाले। इसके बाद फिल्म की स्क्रीनिंग भी रोक दी गई। पढ़ें पूरी खबर…

कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके बोले- वांगचुक के साथ सब ठीक

जंतर मंतर पर ऐतिहासिक कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान को लीड़ करने वाले अभिजीत दीपके ने साथी सोनम वांगचुक को लेकर बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के रास्ते अलग-अलग हो चुके हैं। इस बात को लेकर जब फाउंडर अभिजीत से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह अभी भी साथ हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आज भी सोनम वांगचुक से फोन पर बात होती है। कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक का साथ अभी भी बना हुआ ह। दीपके ने कहा कि वांगचुक सर ने जो बलिदान दिया है, हम उसे भूल नहीं सकते। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। पढ़ें पूरी खबर…

शहजाद पूनावाला ने भाजपा से दिया इस्तीफा

भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता शहजाद पूनावाला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस पर अभी तक पार्टी या पूनावाला की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक, शहजाद पूनावाला ने पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने अपने एक्स बायो को भी चेंज कर लिया है। यहां पर उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का आजीवन समर्थक करार दिया है। बता दें, पूनावाला ने कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, लेकिन 2017 के बाद वह मुखर रूप से भाजपा की मजबूत आवाज बन गए। पढ़ें पूरी खबर…

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को आजीवन उम्रकैद की सजा

दिल्ली दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता ताहिर हुसैन को आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह माना कि हुसैन ने बड़ी मात्रा में हथियार इकट्ठा किए थे और वह उस भीड़ का सदस्य था, जो हिंदूओं के प्रति दुर्भावना से भरी हुई थी। 25 जनवरी 2020 को इन लोगों ने मिलकर कई हिंदुओं को निशाना बनाया। दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान इन्होंने अंकित शर्मा को एक घर में खींच लिया और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। बाद में उनका शव केवल अंडरवियर में क्षत-विक्षत हालत में मिला था। पढ़ें पूरी खबर...

स्पेन में भारी संख्या में घुस आए मोरक्को के लोग, बॉर्डर पर बिछ गईं लाशें

स्पेन की मु्ख्य भूमि से अलग उत्तरी अफ्रीकी शहर सेउटा में हजारों की संख्या में अवैध लोग घुस आए हैं। यह लोग समुद्री सीमा लांघकर फेंसिंग तोड़कर शहर में घुस गए। इससे वहां पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई है। सीमा पार करने और सेना से उलझने की वजह से अभी तक करीब 18 प्रवासियों की मौत हो चुकी है। स्पेन सरकार ने हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त सेना की तैनाती कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी भी हजारों लोग लगातार सेउटा की तरफ बढ़ रहे हैं। यूरोपीय देशों ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। पढ़ें पूरी खबर…

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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