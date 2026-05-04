हार गए थलपति विजय; अफवाह सुन प्रशंसक ने की खुदकुशी की कोशिश, हालत नाजुक

तमिलनाडु विधानसभा में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इसी बीच उनकी हार की अफवाह से दुखी उनके एक प्रशंसक ने खुदकुशी की कोशिश की है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंका दिया है। पहले ही चुनाव में पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसी बीच एक दुखद घटना भी सामने आई है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में विजय के एक प्रशंसक ने झूठी अफवाह के चलते खुद का गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि, आसपास मौजूद लोगों ने उसे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई।

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, घायल की पहचान 28 वर्षीय महेंद्रन के रूप में हुई है। सुबह जब मतगणना शुरू हुई, तो उसके तुरंत बाद ही किसी ने उससे कह दिया कि थलापति विजय और उनकी पार्टी चुनाव हार गई है। इसके बाद वह इतना परेशान हो गया कि उसने अपना गला काट दिया। अधिकारी ने बताया, “वह अपने घर के पास परेशान खड़े हुआ था। इसी बीच उसने अपना गला काट लिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे कृष्णागिरी सरकार मेडीकल कॉलेज तक पहुंचाया। यहां पर उसकी हालात नाजुक बनी हुई है।” इसके अलावा पुलिस ने अभी इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है।