Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

थलपति विजय और TVK नेताओं को रोकिए, SC पहुंची DMK; किस बात का सता रहा डर? पूरा मामला

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Thalapathy Vijay: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और TVK नेताओं के खिलाफ DMK ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में विजय और पार्टी नेताओं को करूर भगदड़ मामले पर सार्वजनिक बयान देने से रोकने की मांग की गई है।

थलपति विजय और TVK नेताओं को रोकिए, SC पहुंची DMK; किस बात का सता रहा डर? पूरा मामला

Thalapathy Vijay: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) के खिलाफ डीएमके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल ने सर्वोच्च न्यायालय से TVK नेताओं को करूर भगदड़ मामले पर बयान देने पर रोक लगाने की मांग की है। डीएमके की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि सत्ताधारी दल के लोग इस मामले पर झूठे बयान दे रहे हैं और जनता के बीच में डीएमके की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, थलपति विजय की करूर रैली के दौरान हुई भगदड़ में करीब 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद डीएमके और टीवीके में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है।

इस मामले में विजय की पार्टी टीवीके का आरोप है कि तत्कालीन सत्ताधारी डीएमके ने जानबूझकर रैली में भगदड़ करवाई थी। अब जबकि विजय सत्ता में हैं, तो पार्टी के नेता लगातार उस घटना का जिक्र करके डीएमके पर निशाना साधते नजर आते हैं। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डीएमके के सचिव आर. एस. भारती ने टीवीके नेताओं मुख्य तौर पर सीएम विजय को बयान देने से रोकने का आदेश जारी करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:थलपति विजय को छोड़ना होगा CM पद? हाईकोर्ट में जीत के खिलाफ 4-4 याचिकाएं दायर

'जिनके खिलाफ चार्जशीट, वह अब मंत्री बन गए'- DMK

भारती की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि करूर भगदड़ मामले में जिन भी लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज हुई थी, उनमें से कई अब मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में वह लगातार इस मुद्दे पर बयान देकर गवाहों का मन बदलने की कोशिश कर सकते हैं। याचिका में भारती ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री आधव अर्जुन के हालिया बयान का भी जिक्र किया। याचिका के मुताबिक, अर्जुन ने कहा, "करूर घटना का हिसाब चुकता करना बाकी है।" इतना ही नहीं आधव ने आरोप लगाया कि डीएमके नेतृत्व ने उस समय पर जानबूझकर पुलिस के जरिए करूर के लोगों की हत्या की थी।

'गवाहों से मिलने वाले हैं मुख्यमंत्री विजय'- DMK

इतना ही नहीं भारती ने कहा कि इस मामले पर अपना पक्ष मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विजय भी 10 जुलाई को करूर जाने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वह भगदड़ में मारे गए लोगों को सरकारी लाभ देंगे। इतना ही नहीं वह इन लोगों को अनुकंपा नियुक्ति के पत्र भी सौंप सकते हैं। याचिका में कहा गया, "अभी इस मामले में जांच पूरी होना बाकी है। ऐसे में जांच के विषय से जुड़े व्यक्तियों या मुख्यमंत्री का सीधा गवाहों से संपर्क करना गलत संदेश देता है। इन गवाहों और मृतकों के परिजनों को सीएम अगर सरकारी लाभ पहुंचाते हैं, तो यह जांच की निष्पक्षता और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो सकती है।"

ये भी पढ़ें:तमिलनाडु में दूसरों के टुकड़ों से 'कुनबा' बना रहे थलपति विजय, DMK क्यों परेशान?

सीबीआई जांच की मांग करते हुए भारती ने तर्क दिया कि इस मामले के संबंध में टीवीके नेताओं के ऊपर केस दर्ज किया जाना चाहिए। इसके बाद इनके द्वारा इस मामले पर किसी भी तरह का बयान दिए जाने पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

क्या है करूर भगदड़ का मामला?

अभिनेता से नेता बने थलपति विजय के लिए 27 सितंबर 2025 का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। करूर टीवीके की रैली के दौरान हजारों की संख्या में लोग अपने चहेते स्टार को देखने के लिए जमा हुए थे। टीवीके कार्यकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने 10 हजार लोगों की व्यवस्था की हुई थी। लेकिन शाम होते-होते करीब 27 हजार लोग वहां पहुंच गए। इसके बाद थलपति विजय के सामने ही मची भगदड़ में करीब 41 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद विजय और उनकी पार्टी को बड़ा धक्का लगा था। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएमके भी लगातार इस मामले को लेकर विजय पर हमलावर रही।

ये भी पढ़ें:भारत के खिलाफ 'नया युद्ध' छेड़ने की तैयारी में PAK, लीक रिपोर्ट्स में खुलासा

बाद में इस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने उस वक्त कहा था कि इस घटना ने देश की अंतरात्मा को अंदर तक झकझोर दिया है। इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। दरअसल, टीवीके का आरोप था कि डीएमके नेताओं ने जानबूझकर इस भगदड़ को होने दिया। दूसरी तरफ डीएमके का पलटवार था कि विजय ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के लिए देर से आए। इसी वजह से भगदड़ हुई।

इस घटना के बाद विजय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
Tamilnadu Vijay Thalapathy tamilnadu stampede अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।