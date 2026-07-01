थलपति विजय: राजनीति में सीएम का फिल्मी अंदाज, तमिलनाडु में बैकफुट पर धकेला विपक्ष

Thalapathy Vijay: तमिलनाडु में थलपति विजय लगातार अपने विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। पहले दिन ही महिला सुरक्षा, ड्रग्स और बिजली पर फैसला देकर विजय ने सत्ता में अपनी फिल्मी एंट्री कर ली थी। शपथ के 50 दिनों के बाद विजय अपने विरोधियों को लगातार बैकफुट पर धकेलते हुए नजर आ रहे हैं।

Thalapathy Vijay CM Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अपने कार्यकाल के 50 दिन पूरे कर चुके हैं। अभिनेता से नेता और फिर मुख्यमंत्री बने थलपति विजय की राजनीतिक पारी भी किसी फिल्मी कहानी की तरह दिख रही है। सत्ता में आने के लिए विजय का संघर्ष और उसके बाद दशकों तक तमिलनाडु पर कब्जा जमाकर बैठी राजनीतिक पार्टियों को ठेंगा दिखाते हुए विजय ने राज्य की जनता का दिल जीत लिया। आलम यह है कि एआईडीएमके के विधायक टूटकर विजय की तमिलझा वेत्री कड़गम (TVK) के साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्टालिन की डीएमके की दशकों पुराने साथी उसे छोड़कर विजय के साथ खड़े हो गए हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी तमिलनाडु में स्टालिन की जगह विजय को अपना साथी चुन लिया है।

करीब 2 साल पहले राजनीति में आने का ऐलान करने वाले विजय को लेकर नेताओं का तर्क यह था कि विजय केवल फिल्मों में ही ठीक हैं उन्हें राजनीति का अ, ब और स भी नहीं आता है। लेकिन 4 मई को ऐतिहासिक जीत हासिल करके 10 मई को गठबंधन बनाकर शपथ लेने वाले विजय ने पिछले 50 दिनों में सभी राजनेताओं की इस गलतफहमी को दूर कर दिया है कि वह राजनीति नहीं संभाल सकते। रैली के दौरान हुई भगदड़ के अवसाद से निकलकर विजय ने मजबूत होकर चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत हासिल की। इतना ही नहीं एक समय पर गठबंधन के लिए जूझ रहे विजय ने डीएमके के मजबूत साथियों को तोड़कर ही अपनी सरकार बनाई। यहां तक कि केवल 107 विधायकों के साथ सरकार बनाने निकली विजय की पार्टी को विश्वास मत के दौरान 140 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला। अब शपथ के बाद भी विजय किसी कुशल राजनेता की तरह ही अपना फिल्मी अंदाज दिखा रहे हैं।

पहनावे से लेकर फैसलों तक, रियल लाइफ 'नायक' के रूप में विजय तमिलनाडु की राजनीति में कई दशकों से फिल्मी सितारों का बोलबाला रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद राजनीति और फिल्मी दुनिया की राहें काफी हद तक अलग हो गईं। सुपरस्टार रजनीकांत की तरफ से बार-बार ऐसी खबरें आईं कि वह राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन हर बार इन खबरों को अफवाह करार दे दिया गया। इसी विजय विजय ने मोर्चा संभाल लिया। चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करके बैठे विजय ने देखते ही देखते फिल्मी अंदाज में राजनीतिक फैसलों को लेना शुरू कर दिया।

शपथ के साथ ही विजय का ऐक्शन शुरू 10 मई को शपथ ग्रहण के साथ ही विजय ने मुख्य रूप से अपने चुनावी वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी। उन्होंने सबसे पहले राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टॉस्क फोर्स का ऐलान कर दिया। इसका नाम सिंगप्पेन (शेरनी) स्पेशल टास्क फोर्स रखा गया। इस टास्क फोर्स को लेकर टीवीके की तरफ से बताया गया कि इसका मुख्य काम महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नकेल कसना है।

इसके अलावा विजय ने पहले ही दिन 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया। इससे 2 करोड़ से ज्यादा घरेलू बिजली ग्राहकों को सीधा लाभ मिला। इसके साथ ही विजय ने राज्य की ड्रग्स की समस्या से भी निजात पाने के एंट्री ड्रग्स टॉस्क फोर्स का गठन किया। उन्होंने कहा कि इस टॉस्क फोर्स के काम की निगरानी सीधे वही करेंगे। स्टालिन सरकार ने भले ही तमिलनाडु में बेहतर रूप से शासन चलाया हो, लेकिन थलपति विजय द्वारा पहले ही दिन लिए गए इन तीन फैसलों ने राज्य की जनता में उन्हें लेकर एक नया भरोसा जगा दिया।

सीईओ की तरह राज्य चला रहे विजय विजय के विरोधियों का सबसे बड़ा हमला उनकी नई नवेली पार्टी में अनुभव की कमी को लेकर था। लेकिन सत्ता में आने के साथ ही विजय ने जिस तरीके से राज्य के मुद्दों को संभाला उसने विरोधी डीएमके को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं विजय ने जेन-जी पर अपनी छाप छोड़ने के लिए आधुनिकता का सहारा लिया। राज्य की राजनीतिक परंपरा से इतर थलपति विजय अकसर काले सूट में नजर आते हैं। इतना ही नहीं सूत्रों के मुताबिक वह हर दिन समय से मंत्रालय जाते हैं और अपने काम के घंटों को दौरान पूरी तरह से काम में नजर आते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने राज्य के अधिकारियों को भी समय के साथ काम करने और लोगों की जरूरतों को पूरा करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री को समय की पाबंदी के साथ काम करते देख, अब राज्य के अधिकारी भी समय के साथ ऑफिस और काम को संभाल रहे हैं।

केंद्र सरकार के साथ रिश्तों को संभाला तमिलनाडु और नई दिल्ली के बीच अकसर एक तनाव देखा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति का स्टालिन सरकार ने जमकर विरोध किया था। पूर्व सीएम स्टालिन का आरोप था कि नई शिक्षा नीति लागू न करने की वजह से केंद्र ने राज्य सरकार का शिक्षा फंड रोक दिया है। जब विजय सत्ता में आए, तो डीएमके की तरफ से विजय पर हमला करते हुए कहा गया कि विजय सरकार केंद्र के सामने झुक गई है। लेकिन नीति आयोग की बैठक में पहुंचे सीएम विजय ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई, इसके साथ ही नई शिक्षा नीति और नीट को लेकर भी अपनी बात मजबूती के साथ रखी।

डीएमके और विजय के विरोधियों के लिए एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने सार्वजनिक रूप से थलपति की तारीफ कर दी। दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से अनुभव के अभाव वाली टीवीके ने चुनाव जीतने के बाद एक मात्र राज्यसभा सीट को अपने सहयोगी दल कांग्रेस को सौंप दिया। इससे दोनों पार्टियों को बीच में रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हुए। दशकों से राज्य में कांग्रेस के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले स्टालिन के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि एक तरफ वह राज्य में अपनी सत्ता खो चुके थे, दूसरी तरफ केंद्र में उनका सहयोगी दल उनसे अलग हो चुका था।

विपक्ष के आरोपों के बीच जमे विजय करीब 2 महीने से राज्य की सत्ता संभालकर बैठे विजय अपने कई फैसलों को लिए जनता के बीच में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कभी फिल्मी पर्दे पर ऐक्शन करने वाले विजय आज राजनीति में ऐक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहें मंदिर के चढ़ावे के पैसे को विकास के काम में लेने की योजना पर रोक लगाना हो या फिर मेकेदातु परियोजना के खिलाफ ऐक्शन लेने की बात कहना हो। या पीएम के सामने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए मछुआरों को छुड़ाने की बात हो। विजय अभी तक अपने लगभग सभी इम्तिहानों में सफल होते हुए नजर आए हैं।

इतना ही नहीं उन्होंने न केवल केंद्र सरकार के सामने नीट और शिक्षा मंत्रालय के फंड को लेकर अपनी बात को मजबूती के साथ रखा बल्कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर एआई, कौशल विकास और राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की मांग भी कर दी।

तमिलनाडु की राजनीति कभी दोनों द्रविड पार्टियों एआईडीएमके और डीएमके के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती थी। राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस ने भी दोनों में से एक-एक का साथ चुन लिया था। पिछले कई दशकों से यह दोनों ही राज्य की सत्ता पर बारी-बारी से अपना कब्जा जमा रहे थे। दशकों पुराने इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम विजय ने किया है।