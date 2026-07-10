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थलापति विजय पूरा करने जा रहे एक और वादा, मिलेगी सोने की अंगूठी; जानें कब शुरू होगी स्कीम

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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करूर दौरे के दौरान सीएम विजय ने कहा कि 15 सितंबर से वह अपना एक और चुनावी वादा पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी देने की स्कीम लॉन्च की जाएगी। 

थलापति विजय पूरा करने जा रहे एक और वादा, मिलेगी सोने की अंगूठी; जानें कब शुरू होगी स्कीम

करूर में भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपना एक और चुनावी वादा पूरा करने की तारीख बता दी है। उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी देने का वादा भी वह पूरा करने जा रहे हैं। विजय ने कहा कि 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरई की जयंती पर वह स्कीम लॉन्च करेंगे। सीएम विजय करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से संवेदना व्यक्त करने और 32 परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने पहुंचे हैं।

'पुलिस ने सावधान नहीं किया'

सीएम विजय ने कहा कि 2025 में हुई भगदड़ की घटना को लेकर मुझे बहुत पीड़ा हुई । उन्होंने कहा कि अगर पुलिस चाहती तो इस स्थिति को लेकर सावधान कर सकती थी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पूछा कि क्या 2025 की रैली के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी गई थी; उन्होंने 'राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश' की आलोचना की। मुख्यमंत्री विजय ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम पर निशाना साधते हुए उनपर 'पार्टी फंड' के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया।

परिसीमन को स्वीकार नहीं करेंगे- सीएम विजय

मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा कि परिसीमन से अगर राज्य के हितों को खतरा है तो सरकार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं उपचुनाव को लेकर उन्होंने जनता से अपील की कि वे डीएमके को सबक सिखा दें।

बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद थलापति विजय पहली बार करूर पहुंचे थे। विजय, 27 सितंबर 2025 को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की एक रैली के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों से भी मिले और उन्हें सांत्वना दी। वह भी इस रैली में शामिल थे। करूर से कांग्रेस सांसद जोतिमणि ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले पीड़ित 41 परिवारों के दर्द को "अवर्णनीय" बताते हुए कहा कि मुआवजे की कोई भी राशि इनके आंसूओं को नहीं पोंछ सकती।

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "हम सभी जानते हैं कि केवल नौकरी का नियुक्ति पत्र उनके जीवन को वापस नहीं ला सकता। लेकिन हमें इन परिवारों के सामने मौजूद मौजूदा संघर्ष को भी समझना होगा। मृतकों में से कई अपने परिवारों की आय का एकमात्र साधन थे। वे साधारण और हाशिए पर रहने वाले लोग थे।"

सांसद ने मुख्यमंत्री के दौरे को राजनीति से प्रेरित बताने और इससे करूर भगदड़ मामले की सीबीआई जांच प्रभावित होने का आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों की आलोचना के बीच राज्य सरकार के फैसले का बचाव किया। बता दें कि सीएम विजय के करूर दौरे को रोकने के लिए डीएमके सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक सुनाते हुए कहा कि कोर्ट का काम मुख्यमंत्री को नियंत्रित करना नहीं है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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