कुलदीप सेंगर की बेटी ने लगाई न्याय की गुहार, दो देशों के झगड़े में क्यों कूदा चीन? टॉप 5 न्यूज

कुलदीप सेंगर की बेटी ने लगाई न्याय की गुहार, दो देशों के झगड़े में क्यों कूदा चीन? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप:

संक्षेप:

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया गया था।

Dec 29, 2025 06:23 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट से मिले झटके के बाद उसकी बेटी ने एक सार्वजनिक पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। सेंगर की बेटी इशिता सेंगर ने इस पत्र में कहा है कि इस ट्रायल की वजह से उसे रोजाना रेप की धमकियां मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया में दो देशों के बीच जारी जंग में चीन कूद पड़ा है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सेंगर की बेटी ने लगाई न्याय की गुहार, खुले पत्र में क्या-क्या लिखा?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CBI कि अपील पर सुनवाई करते हुए उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद बाद पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी ने एक सार्वजनिक पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। सेंगर की बेटी इशिता सेंगर ने इस पत्र में कहा है कि इस ट्रायल की वजह से उसे और पूरे परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पढ़ें पूरी खबर…

कुलदीप सेंगर केस में SC में क्यों होने लगी लालकृष्ण आडवाणी की चर्चा? कैसा ट्विस्ट

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने उन्नाव रेप केस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत दी गई थी। सोमवार (29 दिसंबर ) को जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली CBI की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, तो उसी दौरान भाजपा के वयोवृद्ध नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से जुड़े एक मामले का जिक्र किया गया और इसी बहाने आडवाणी की चर्चा भी हुई। पढ़ें पूरी खबर…

10 साल आशीर्वाद दिया, 5 साल और दीजिए, एक-एक घुसपैठिए को निकाल देंगे; असम में शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ था। 10 साल के अंदर और मुख्यता असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में 5 सालों में 1 लाख 29 हजार बीघा जमीन को खाली कराया गया है। शाह ने कहा, 'मैं आज कांग्रेस पार्टी को याद कराना चाहता हूं कि क्या घुसपैठियों के बाद असम की संस्कृति जिंदा रह सकती है? आज काफी कुछ हुआ मगर इससे संतोष नही हैं। मैं असम की जनता से कहना चाहता हूं कि 10 सालों तक आपने कमल को आशीर्वाद दिया है। 5 साल और भाजपा को आशीर्वाद दे दीजिए। हम एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर यहां से बाहर निकाल देंगे।' पढ़ें पूरी खबर…

साउथ ईस्ट एशिया में भी चीन बढ़ा रहा दखल, दो देशों के झगड़े में कूदा; कराई मीटिंग

साउथ ईस्ट एशिया में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। जहां कभी अमेरिका युद्धविराम और शांति समझौतों में प्रमुख भूमिका निभाता था, वहीं अब चीन सक्रियता से आगे आ रहा है। इसका ताजा उदाहरण है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे सीमा विवाद में बीजिंग की मध्यस्थता। सोमवार को चीन के युन्नान प्रांत में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ हुई त्रिपक्षीय बैठक ने दिखाया कि चीन अब क्षेत्रीय संकटों में मजबूत मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। यह बैठक हाल ही में हुए युद्धविराम समझौते के ठीक बाद हुई, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। चीन की इस पहल से साफ है कि वह एशियाई कूटनीति में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। पढ़ें पूरी खबर…

कमरे में कपड़े ठूंसकर लगा दी आग; बांग्लादेश में एक और हिंदू का घर जला दिया

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच पीरोजपुर जिले के डुमरिया गांव में कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि यह घटना 27 दिसंबर को हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावरों ने पलाश कांति साहा को घर के अंदर बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। इससे एक दिन पहले पश्चिम डुमरियातला गांव में भी दो परिवारों के पांच घर जला दिए गए थे। पढ़ें पूरी खबर…

