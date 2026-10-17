ये तो टोल भी पार कर जाएगी... टेस्ला की उड़ने वाली कार, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

एक दूसरे डेमो में कार तेज रफ्तार से कई कारों की लाइन की ओर बढ़ी, फिर हवा में उड़ कर उनके ऊपर से किकफ्लिप करते हुए दूसरी तरफ सुरक्षित लैड कर गई।

टेस्ला की फ्लाइंग कार को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़।

एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने गुरुवार को एक लाइवस्ट्रीम इवेंट में अपनी नेक्स्ट जेन रोडस्टर कार पेश की। इसके डेमो में कार ने ऐसा कमाल दिखाया कि देखने वाले हैरान रह गए। कार एक रैंप पर चढ़ते हुए उल्टी हो गई, फिर हवा में उड़ने लगी। इसके निचले हिस्से में लगे थ्रस्टर्स चालू हुए और कार हवा में कलाबाजी खाते हुए वापस जमीन पर उतर गई।

एक दूसरे डेमो में कार तेज रफ्तार से कई कारों की लाइन की ओर बढ़ी, फिर हवा में उड़ कर उनके ऊपर से किकफ्लिप करते हुए दूसरी तरफ सुरक्षित लैड कर गई।

यह नजारा किसी साइंस-फिक्शन फिल्म से कम नहीं था। लेकिन इंटरनेट को इस उड़ती और हवा में कलाबाजी करती कार का मजाक बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ ही मिनटों में टेस्ला की इस कार को सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई।

टेस्ला की कार उड़ी, मीम्स का तूफान आया वैसे तो कई विदेशी सोशल मीडिया हैंडल पर टेस्ला की उड़ने वाली कार पर मीम्स बने हैं, लेकिन मजेदार अपने देसी वाले ही हैं।

एक यूजर ने AI से बना वीडियो बनाया और बताया कि भारत में टेस्ला का कार उड़ तो जाएगी, लेकिन हवा में उसके साथ क्या होगा, वो आप खुद ही देख लीजिए।

दूसरे यूजर ने टेस्ला की फ्लाइंग कार को टोल बूथ के ऊपर से फ्लिप कर के उड़ते हुए दिखाया गया है, जिस पर कई लोगों ने कॉमेंट किया- 'ये तो टोल भी पार कर जाएगी।'

एक और यूजर ने एक AI वीडियो पोस्ट किया, जिसमें आगे पुलिस की नाकेबंदी और सामने आ रही टेस्ला रोडस्टर अचानक हवा में उड़ती है और पुलिस को चकमा दे कर हवा-हवाई हो जाती है।

एक यूजर ने एक फोटो पोस्ट कर दिखाया कि आने वाले समय में फूड आउटलेट भी उड़ने वाली गाड़ियों के लिहाज से हवा में ही बनाई जाएंगी।