आतंकवादी जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर देंगे; पुरी की दीवारों पर धमकी भरे संदेश, PM मोदी का भी नाम

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि यह किसी की शरारत या मजाक भी हो सकता है, लेकिन वह इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 12:52 PM
ओडिशा के पुरी में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जगन्नाथ मंदिर के पास दीवारों पर आतंकवादी हमले की धमकी भरे संदेश लिखे पाए गए। 12वीं शताब्दी के इस प्रसिद्ध मंदिर के आसपास लिखी गई यह चेतावनी ओड़िया और अंग्रेजी भाषाओं में थी। धमकी मंदिर के समीप स्थित एक अन्य छोटे मंदिर की दीवार पर लिखी मिली, जो हेरिटेज कॉरिडोर (परिक्रमा मार्ग) के पास है।

संदेश में लिखा था — “Terrorists will attack and destroy the Jagannath temple” यानी “आतंकवादी जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर उसे नष्ट कर देंगे।” धमकी भरे संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उल्लेख था और कुछ मोबाइल नंबर लिखकर ‘कॉल’ करने का निर्देश दिया गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत इन संदेशों को मिटा दिया, लेकिन इससे पहले ही यह सूचना पूरे शहर में फैल गई और लोगों में डर का माहौल बन गया।

धमकी के साथ-साथ हेरिटेज कॉरिडोर में लगी कई सजावटी लाइटों को नुकसान पहुंचाया गया। यह इलाका लगातार सीसीटीवी निगरानी और पुलिस गश्त के दायरे में रहता है। इस घटना के बाद से सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

मंदिर सेवायत श्यामा मोहापात्र ने कहा, “मंदिर और उसके आस-पास का इलाका अति संवेदनशील है। इसके बावजूद शरारती तत्वों ने यहां धमकी लिखने की हिम्मत दिखाई। यह पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की विफलता है।”

स्थानीय श्रद्धालु रेणुबाला त्रिपाठी ने कहा, “हाल ही में कुछ अज्ञात लोग मंदिर की बाहरी दीवार फांदकर अंदर घुस आए थे। उन्हें आज तक पकड़ा नहीं गया। अब फिर से धमकी भरे संदेश लिखे गए हैं। यह बेहद चिंताजनक है।”

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि यह किसी की शरारत या मजाक भी हो सकता है, लेकिन वह इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

