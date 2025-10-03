ठिकाना बदल रहे पाक आतंकियों को वायुसेना की चेतावनी- हमें सब पता है, कहीं भी जाओ खत्म कर देंगे

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से भागे हुए आतंकियों को अब भारतीय वायुसेना ने खुली चुनौती दे दी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें इस बात का पहले से अंदाजा था कि आतंकी अपना ठिकाना बदलेंगे। हालांकि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वे कहीं भी छिप जाएं भारत उन्हें वहीं खत्म करने की क्षमता रखता है।

वायु सेना दिवस से पहले एक संवाददाता सम्मेलन में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, "ये जाहिर था कि अगर हम उन्हें (आतंकियों को) मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। उनको पता चल गया था कि वे बेनकाब हो गए हैं। अब हमें खबरें मिल रही हैं कि आतंकी अपने ठिकानों को बदल रहे हैं और अब वे बड़े ढांचों के बजाय छोटे ठिकाने बना रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से मर्ज हो सकें। लेकिन अगर हमें सटीक खुफिया जानकारी मिलती है, तो हमारे पास अब ऐसी तकनीक और क्षमता है कि हम उनके किसी भी ठिकाने में गहराई तक जाकर सटीक निशाना साध सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "हम उनके ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के पास इस मामले में सभी विकल्प खुले हैं और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई बदलाव नहीं आएगा। वायुसेना प्रमुख का यह बयान भारत के दुश्मनों की नीद उड़ाने के लिए काफी है।

क्यों शिफ्ट हो रहे हैं ठिकाने? KPK में नई साजिशें खुफिया एजेंसियों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के डर से पाकिस्तानी आतंकी संगठन अब भारत-पाक सीमा से दूर भाग रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों ने अपने कैंपों को PoK से खैबर पख्तूनख्वा (KPK) और पाक-अफगान सीमा की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है।

KPK प्रांत की ऊबड़-खाबड़ भौगोलिक स्थिति और अफगानिस्तान की सीमा इसे उनके लिए 'सुरक्षित' ठिकाना बना रही है। सितंबर में कोहिस्तान जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह में जैश ने भारत-पाक क्रिकेट मैच से ठीक पहले सार्वजनिक भर्ती अभियान चलाया, जो उनकी नई रणनीति का संकेत है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तो सैन्य कमांडरों को आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निजी आदेश तक दिया था, और पाक वायुसेना ने मृत आतंकियों को सलामी दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह शिफ्ट आतंकियों की नई साजिशों का हिस्सा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जून में फ्रेंच अखबार ले फिगारो को दिए इंटरव्यू में कहा, "आतंकी कहीं भी हों, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमला होने पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वे कहीं भी छिपें।"

ऑपरेशन सिंदूर: पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला हमला अप्रैल में पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और PoK में आतंकियों के 9 प्रमुख ठिकानों- जैसे बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, भीमबर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकियों की मौत हो गई, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके हमलों में 26 लोग मारे गए। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक शरणस्थल बन चुका है, और भारत की 'जीरो टॉलरेंस' नीति किसी भी कीमत पर बरकरार रहेगी।

बल ने युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए खाका तैयार- वायुसेना प्रमुख वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने स्पष्ट उद्देश्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और उद्देश्य पूरा होने के साथ ही इसे समाप्त कर दिया गया और इससे पूरी दुनिया को इससे सबक लेना चाहिए। वायु सेना दिवस से पहले एक संवाददाता सम्मेलन में एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि वायु सेना ने अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ‘रोडमैप 2047’ तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह तीनों सेनाओं के तालमेल का प्रतिबिंब है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हवा में हमारे पास लंबी दूरी वाले एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (अवाक्स) और चार से पांच लड़ाकू विमानों के सबूत हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के रडार, कमांड और कंट्रोल सेंटर, रनवे और हैंगर आदि को नुकसान पहुंचा था।