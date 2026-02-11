Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsTerrorist module busted in Amritsar Punjab Delhi plot Pakistan connection
पंजाब-दिल्ली को दहलाने का था प्लान, आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़; पाकिस्तान से कनेक्शन

पंजाब-दिल्ली को दहलाने का था प्लान, आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़; पाकिस्तान से कनेक्शन

संक्षेप:

गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर के सीधे संपर्क में था। यह हैंडलर पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क के इशारे पर काम कर रहा था। आरोपी को इंटरनेट कॉलिंग और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए निर्देश दिए जा रहे थे।

Feb 11, 2026 04:31 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, चण्डीगढ़
अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल ने पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान एक रिमोट कंट्रोल आईईडी, एक विदेशी निर्मित पिस्तौल और भारी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस आईईडी का इस्तेमाल पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में हमलों के लिए किया जाना था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से इस साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया।

पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीजीपी गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि बरामद आतंकी खेप सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से भेजी गई थी।

पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था आरोपी

गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर के सीधे संपर्क में था। यह हैंडलर पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क के इशारे पर काम कर रहा था। आरोपी को इंटरनेट कॉलिंग और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए निर्देश दिए जा रहे थे। वह एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से बचते हुए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। बरामद रिमोट कंट्रोल आईईडी का इस्तेमाल किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए किया जाना था।

पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस आतंकी नेटवर्क के आगे और पीछे के सभी लिंक का पता लगाया जा सके। जांच में यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मॉड्यूल से जुड़े और कितने लोग सक्रिय हैं और किन-किन क्षेत्रों को निशाना बनाने की योजना थी।

पंजाब में रोज बरामद हो रही हथियारों की खेप

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार पंजाब का माहौल बिगाड़ने की फिराक में है। एक दिन पहले भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया था। पुलिस ने आरडीएक्स से बने एक आईईडी को बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो सीधे तौर पर आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। वहीं अमृतसर से ही बॉर्डर पार से भेजे गए दो हैंड ग्रेनेड सहित पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Punjab News Punjab
