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तिहाड़ में बंद आतंकी को नहीं हजम हो रहा खाना, भूख हड़ताल पर बैठा; झींगा मछली की मांग

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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वैनडाइक अप्रैल महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। याचिका में उसके वकील ने दावा किया है कि अमेरिकी नागरिक होने के कारण वैनडाइक भारतीय जेलों में मिलने वाले मसालेदार, तैलीय और गरिष्ठ भोजन को खाने का आदी नहीं है।

तिहाड़ में बंद आतंकी को नहीं हजम हो रहा खाना, भूख हड़ताल पर बैठा; झींगा मछली की मांग

एनआईए ने आतंकवाद के एक बड़े मामले में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में बंद है। उसने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। खुद को भाड़े का सैनिक बताने वाला वैनडाइक ने मानवीय आधार का हवाला देते हुए तिहाड़ जेल में खुद के लिए खाना पकाने की अनुमति मांगी है। उसका दावा है कि वह जेल में मिलने वाले भारतीय भोजन को खाने में असमर्थ है। इस वजह से वह पिछले 50 से अधिक दिनों से भूख हड़ताल पर है। पटियाला हाउस कोर्ट के जज प्रशांत शर्मा ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की गई है।

वैनडाइक अप्रैल महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। याचिका में उसके वकील ने दावा किया है कि अमेरिकी नागरिक होने के कारण वैनडाइक भारतीय जेलों में मिलने वाले मसालेदार, तैलीय और गरिष्ठ भोजन को खाने का आदी नहीं है। इस वजह से वह 6 मई 2026 से भूख हड़ताल पर रहने को मजबूर है।

याचिका में कई दावे

जेल के भोजन के कारण उसे गंभीर शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। भूख हड़ताल के चलते उसका वजन लगभग 30 पाउंड करीब 14 किलोग्राम घट गया है। जरूरी पोषण न मिलने के कारण उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। उसके शरीर की ताकत, स्टैमिना और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भारी गिरावट आई है।

बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से अनुरोध किया है कि उनके मुवक्किल को जेल के भीतर एक किचन जैसी व्यवस्था, खाद्य सामग्री और बर्तन रखने की अनुमति दी जाए। वैनडाइक का परिवार भोजन, कुकिंग उपकरण और इससे जुड़े अन्य सभी खर्चों को खुद वहन करने के लिए तैयार है।

इंडक्शन चूल्हा और झींगा मछली की मांगी इजाजत

वैनडाइक ने अदालत से जेल के भीतर जिन चीजों को रखने और इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है उनकी सूची काफी लंबी है। उसने दाल, रेड मीट, चिकन, झींगा मछली, पास्ता, नूडल्स, चावल, आलू, प्याज, बीन्स, जैतून का तेल, टोन्ड मिल्क, सोया मिल्क और बोतलबंद पानी की मांग की है। इसके अलावा खाना पकाने के लिए उसने एक इंडक्शन कुकर, बर्तन, कटोरे और सब्जी काटने के लिए एक प्लास्टिक चॉपर उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है।

क्या हैं आरोप?

एनआईए ने मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को इसी साल 13 मार्च को कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। उसके साथ छह यूक्रेनी नागरिकों को भी पकड़ा गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि ये सभी आरोपी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थे।

एनआईए ने प्रतिबंधित संगठनों से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। आरोपी भारत के प्रतिबंधित चरमपंथी और विद्रोही गुटों के संपर्क में था। इन पर विद्रोही गुटों को आधुनिक हथियार, आतंकी हार्डवेयर की सप्लाई करने और उन्हें सैन्य ट्रेनिंग देने का आरोप है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह एके-47 राइफलों से लैस आतंकवादियों के सीधे संपर्क में था।

म्यांमार में अवैध प्रवेश

एनआईए के अनुसार, 14 यूक्रेनी नागरिकों का एक समूह टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। इसके बाद वे गुवाहाटी और मिजोरम के रास्ते अवैध रूप से बिना परमिट के म्यांमार की सीमा में दाखिल हुए। वहां उन्होंने जातीय सशस्त्र संगठनों को ट्रेनिंग दी और यूरोप से ड्रोन की खेप विद्रोही नेटवर्क तक पहुंचाने में मदद की।

वैनडाइक और अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आपराधिक साजिश की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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