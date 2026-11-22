26/11 की तरह होंगे आतंकी हमले, 300 मरेंगे; हैदराबाद पुलिस को ईमेल से धमकी; हड़कंप
पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों को शहर भर में रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, होटलों, पूजा की जगहों, भीड़भाड़ वाली पब्लिक जगहों और जरूरी सरकारी जगहों पर निगरानी बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। ईमेल के जरिए हैदराबाद में कई हमलों की धमकी दी गई थी।
हैदराबाद पुलिस को रविवार को एक ईमेल मिला, जिसमें शहर में कुछ जगहों पर बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। इससे हड़कंप मच गया और पूरे शहर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दिया। यह इमेल लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के नाम से भेजा गया था और इसमें काचीगुडा रेलवे स्टेशन और होटल टूरिस्ट प्लाजा को बम धमाकों के लिए संभावित टारगेट बताया गया था। मेल में बताया गया था कि मुंबई आतंकी हमले की तरह हमले किए जाएंगे। इस ईमेल के जरिए से दावा किया गया है कि 300 लोगों की मौत होगी। ऐसा मेल मिलने से हड़कंप मच गया।
ईमेल में जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा लश्कर-ए-तैयबा कमांडर और मोस्ट-वांटेड आतंकवादी लतीफ भट्ट और उसके साथियों को मारने के बदले में हमलों की चेतावनी दी गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यह ईमेल 21 नवंबर को शहर के पुलिस ईमेल आईडी पर भेजा गया था और प्रथम दृष्टया यह फर्जी प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि हालांकि, एहतियाती कदम उठाए गए हैं, अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और नागरिकों को भी जागरूक किया जा रहा है।
अधिकारी ने कहा कि ईमेल फर्जी है और जांच की जा रही है। शहर पुलिस ने एक बयान में बताया कि संदिग्ध स्थानों पर विस्फोटक रोधी जांच की गई है और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। कहा गया, ''हैदराबाद के कुछ जगहों पर बम हमलों के संबंध में धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद हैदराबाद पुलिस ने तत्काल एहतियाती सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए हैं।'' पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।
कम से कम 300 लोग मारे जाएंगे, ईमेल में धमकी
पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों को शहर भर में रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, होटलों, पूजा की जगहों, भीड़भाड़ वाली पब्लिक जगहों और जरूरी सरकारी जगहों पर निगरानी बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। ईमेल के जरिए हैदराबाद में कई हमलों की धमकी दी गई थी। इसमें दावा किया गया कि कम से कम 300 लोग मारे जाएंगे। ईमेल में यह नहीं बताया गया कि धमाके कब होंगे। स्पेशल ब्रांच पुलिस ने शहर की सिक्योरिटी एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया। काचीगुडा रेलवे स्टेशन और होटल टूरिस्ट प्लाजा को खास तौर पर धमकी में पहचाना गया है, जिससे अधिकारियों ने इन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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