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जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमला, एक प्रवासी मजदूर की मौत; दूसरा गंभीर रूप से घायल

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आंतकियों ने दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है। एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आतंकियों की तलाश की जा रही है।

Kashmir
गश्त देते सुरक्षाबल

Jammu Kahsmir Terrorist Attack: जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है। शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के केल्लम इलाके में आतंकवादियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों के ऊपर फायरिंग की। इस हमले में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों पीड़ितों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन एक की यहीं पर मौत हो गई। इसके बाद दूसरे को अनंतनाग भेजा गया है। आतंकवादियों की तलाश जारी है। पिछले 10 दिनों में घाटी में यह दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया गया था।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मजदूरों की पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम दीपक है, वह छत्तीशगढ़ के रहने वाले थे। वहीं घायल की पहचान भूपेंद्र के रूप में हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे।

बता दें, जम्मू-कश्मीर में पिछले काफी समय से गैर-कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पहलगाम हमले के पहले भी कश्मीर में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया जाता रहा है। पहलगाम हमले में भी बाहर से आए पर्यटकों को ही निशाना बनाया गया था। यह हमला ऐसे समय में ंहुआ है, जब अमरनाथ यात्रा जारी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है।

अपडेट की जा रही है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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