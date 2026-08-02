टारगेट पर शुभेंदु, CJP प्रोटेस्ट को बिगाड़ने का प्लान; बंगाल आतंकी मॉड्यूल में GF कनेक्शन
ऐसे संकेत मिले हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा कुछ पुलिस अधिकारी, राजनीतिक नेता और दूसरे लोग भी इस नेटवर्क के निशाने पर थे। यही नेटवर्क दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था।
पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच में पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद हमीम मंडल अपनी कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार का इस्तेमाल कर रहा था। इसके जरिए वह पश्चिम बंगाल के प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं तक पहुंच बनाने और उनकी निजी जानकारी जुटाने की कोशिश में लगा था। एसटीएफ ने झारखंड के साहिबगंज से अर्पिता सरकार को भी गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों के बीच व्हाट्सऐप पर लगातार बातचीत होती थी। डिजिटल सबूतों से यह संकेत मिले हैं कि अर्पिता हनी ट्रैप नेटवर्क का हिस्सा बनकर संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करने में मदद कर रही थी।
जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि इन जानकारियों का इस्तेमाल भविष्य में किसी आतंकी साजिश या हमले की योजना बनाने के लिए किया जाना था या नहीं। इस मामले में STF ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की निशाने पर थे। एसटीएफ के महानिरीक्षक गौरव शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा कुछ पुलिस अधिकारी, राजनीतिक नेता और दूसरे लोग भी इस नेटवर्क के संभावित निशाने पर थे। यही नेटवर्क दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को बर्धमान अदालत में पेश किया गया है और उनसे आगे पूछताछ जारी है।
मोहम्मद हमीम मंडल पर किस तरह के आरोप
जांच के अनुसार, पूर्वी बर्धमान निवासी मोहम्मद हमीम मंडल पर आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले सोशल मीडिया के जरिए उसकी पाकिस्तान स्थित लोगों से बातचीत शुरू हुई थी। पूछताछ में उसने बताया कि कुछ लोग खुद को आईएसआई से जुड़ा बताते थे, जबकि कुछ ने शाहजाद भट्टी नेटवर्क से संबंध होने का दावा किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पश्चिम बंगाल में जासूसी नेटवर्क तैयार करने और नए लोगों की भर्ती करने का काम करता था। वह नेताओं, नौकरशाहों और अन्य वीआईपी लोगों की गतिविधियों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाकर पाकिस्तान भेजता था। उसके कब्जे से मिले आईफोन और अन्य मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच की जा रही है।
STF की जांच में अब तक क्या आया सामने
एसटीएफ यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी को हथियारों की व्यवस्था करने और संभावित हमलों के लिए कमजोर स्थानों की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए थे। जांच में मिले दस्तावेजों से कुछ सीनियर राजनीतिक नेताओं से जुड़ी जानकारी मिलने का दावा किया गया है, जिसके आधार पर एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि किन-किन लोगों को निशाना बनाया जाना था। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला बताया था। उन्होंने कहा था कि उनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री उमेश राय और कई अन्य वीआईपी लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही थी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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