Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टारगेट पर शुभेंदु, CJP प्रोटेस्ट को बिगाड़ने का प्लान; बंगाल आतंकी मॉड्यूल में GF कनेक्शन

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ऐसे संकेत मिले हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा कुछ पुलिस अधिकारी, राजनीतिक नेता और दूसरे लोग भी इस नेटवर्क के निशाने पर थे। यही नेटवर्क दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था।

Terror Suspect Girlfriend Link Suvendu Adhikari On Target List Disrupt Delhi Protest
गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद हमीम मंडल।

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच में पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद हमीम मंडल अपनी कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार का इस्तेमाल कर रहा था। इसके जरिए वह पश्चिम बंगाल के प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं तक पहुंच बनाने और उनकी निजी जानकारी जुटाने की कोशिश में लगा था। एसटीएफ ने झारखंड के साहिबगंज से अर्पिता सरकार को भी गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों के बीच व्हाट्सऐप पर लगातार बातचीत होती थी। डिजिटल सबूतों से यह संकेत मिले हैं कि अर्पिता हनी ट्रैप नेटवर्क का हिस्सा बनकर संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करने में मदद कर रही थी।

ये भी पढ़ें:केरल में बारिश का कहर, 8 की मौत; भूस्खलन और बाढ़ से कई लापता

जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि इन जानकारियों का इस्तेमाल भविष्य में किसी आतंकी साजिश या हमले की योजना बनाने के लिए किया जाना था या नहीं। इस मामले में STF ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की निशाने पर थे। एसटीएफ के महानिरीक्षक गौरव शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा कुछ पुलिस अधिकारी, राजनीतिक नेता और दूसरे लोग भी इस नेटवर्क के संभावित निशाने पर थे। यही नेटवर्क दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को बर्धमान अदालत में पेश किया गया है और उनसे आगे पूछताछ जारी है।

ये भी पढ़ें:'भारत से इतना प्यार है, तो दुबई में क्यों रहते हो?', किस पर भड़के राज ठाकरे

मोहम्मद हमीम मंडल पर किस तरह के आरोप

जांच के अनुसार, पूर्वी बर्धमान निवासी मोहम्मद हमीम मंडल पर आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले सोशल मीडिया के जरिए उसकी पाकिस्तान स्थित लोगों से बातचीत शुरू हुई थी। पूछताछ में उसने बताया कि कुछ लोग खुद को आईएसआई से जुड़ा बताते थे, जबकि कुछ ने शाहजाद भट्टी नेटवर्क से संबंध होने का दावा किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पश्चिम बंगाल में जासूसी नेटवर्क तैयार करने और नए लोगों की भर्ती करने का काम करता था। वह नेताओं, नौकरशाहों और अन्य वीआईपी लोगों की गतिविधियों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाकर पाकिस्तान भेजता था। उसके कब्जे से मिले आईफोन और अन्य मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:'उनकी आंखों में आंसू थे', CJP प्रदर्शन में पीएम को अपशब्द कहे जाने पर पवन कल्याण

STF की जांच में अब तक क्या आया सामने

एसटीएफ यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी को हथियारों की व्यवस्था करने और संभावित हमलों के लिए कमजोर स्थानों की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए थे। जांच में मिले दस्तावेजों से कुछ सीनियर राजनीतिक नेताओं से जुड़ी जानकारी मिलने का दावा किया गया है, जिसके आधार पर एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि किन-किन लोगों को निशाना बनाया जाना था। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला बताया था। उन्होंने कहा था कि उनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री उमेश राय और कई अन्य वीआईपी लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही थी।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
West Bengal Pakistan India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।