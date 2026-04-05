Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुस्लिमों को जिहादी बनाना, महिलाओं के लिए खवातीन विंग और हथियार; आतंकी मॉड्यूल का खुलासा

Apr 05, 2026 05:07 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

हैंडलर्स ने उन्हें स्नाइपर राइफल समेत हथियारों की ट्रेनिंग देने का आश्वासन दिया था। कुछ युवा विदेशी मदरसों में जिहादी ट्रेनिंग भी ले रहे थे। एक महिला आरोपी सईदा बेगम पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के ऑपरेटिव्स से जुड़ी हुई थी। 

मुस्लिमों को जिहादी बनाना, महिलाओं के लिए खवातीन विंग और हथियार; आतंकी मॉड्यूल का खुलासा

आंध्र प्रदेश पुलिस और खुफिया विभाग ने एक बड़े आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसमें विदेशी हैंडलर्स और ISIS (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) व अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) जैसी अतिवादी संगठनों से संबंध पाए गए हैं। इस मॉड्यूल का मुख्य काम भारत में युवाओं को ऑनलाइन रेडिकलाइज करना और जिहादी विचारधारा फैलाना था। पुलिस ने बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान सहित कई राज्यों में छापेमारी कर 12 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आंध्र प्रदेश के तीन आरोपी भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:वोटिंग के बाद मशीन बदल सकते हैं, 24 घंटे रखो निगरानी; EVM पर ममता ने उठाए सवाल

मुख्य आरोपी रहमतुल्लाह शरीफ और उसके सहयोगी विदेशी ऑपरेटिव्स के संपर्क में थे। वे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मुस्लिम युवाओं को जिहाद की ओर प्रेरित कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी ओसामा बिन लादेन, इसरार अहमद शेख, जाकिर नाइक और अनवर अल-अव्लाकी के वीडियो शेयर कर रहे थे। इस समूह ने खवातीन विंग बनाकर महिलाओं को भी शामिल करने की कोशिश की थी। आरोपी 40 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश स्थित हैंडलर्स अल-हकीम शुक्रूर, मोहम्मद हुजैफा, निंजा, हेमरोक्सी, अबू मुहरिब और अबू बालुशी से संपर्क बनाए हुए थे।

ये भी पढ़ें:प्रेम विवाह की सजा मौत! बेटी की हत्या के बाद 'आत्महत्या' की झूठी कहानी, नप गए CI

हथियारों की ट्रेनिंग देने का प्लान

हैंडलर्स ने उन्हें स्नाइपर राइफल समेत हथियारों की ट्रेनिंग देने का आश्वासन दिया था। कुछ युवा विदेशी मदरसों में जिहादी ट्रेनिंग भी ले रहे थे। एक महिला आरोपी सईदा बेगम पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के ऑपरेटिव्स से जुड़ी हुई थी और जिहादी गतिविधियों को फैलाने की योजना बना रही थी। यह गुट साइबर आतंकवाद की भी तैयारी कर रहा था, जिसमें सरकारी वेबसाइट्स हैक करने की योजना शामिल थी। जांच एजेंसियां विदेशी फंडिंग के रास्तों की भी तलाश कर रही हैं।

ये भी पढ़ें:होर्मुज पार कर गया भारत का 9वां जहाज ‘ग्रीन आशा’, LPG लेकर जल्द पहुंचेगा भारत

आरोपी आईएसआईएस के झंडे के साथ मास्क लगाकर तस्वीरें पोस्ट करते थे और एक उम्माह के नारे लगाते थे। वे भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने के इरादे रखते थे। आरोपियों ने राष्ट्रगान को गाली-गलौज के साथ गाने वाले वीडियो और राष्ट्रीय झंडे को अपमानित व जलाने वाले कंटेंट भी शेयर किए। उन्होंने काफिरों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाला सामग्री साझा की और काला पाउडर व आईईडी बनाने की सामग्री भी अपलोड की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हथियार लाने की योजना भी बनाई गई थी। इस पूरे मामले की जांच जारी है और आगे गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India Pakistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।