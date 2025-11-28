डॉक्टरों के बंद पड़े लॉकर्स में क्या है? जम्मू-कश्मीर के अस्पतालों में तलाशी, क्यों उठने लगे सवाल

संक्षेप: अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर लॉकर की जांच न हो जाए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन सहयोग कर रहा है, जिसमें मेडिकल सुपरिंटेंडेंट तलाशी दलों के साथ साथ रहते हैं।

कश्मीर के अस्पतालों में पुलिस टीमें बीते दो हफ्ते से कैमरामैनों के साथ घूम रही हैं। डॉक्टरों को आवंटित लॉकरों को खंगाल रही हैं। थोड़ी देर बाद इन तलाशी अभियानों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। ये तलाशियां दिल्ली के लाल किला विस्फोट से जुड़े अंतरराज्यीय अंसार गजवत-उल-हिंद मॉड्यूल के भंडाफोड़ से जुड़ी हैं। इसमें चार डॉक्टर शामिल थे, जिनमें से 3 कश्मीर के हैं। जांच अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आरोपी डॉ. आदिल अहमद राथर के लॉकर से एक राइफल जब्त की, जो वहां काम करते समय उसे दी गई थी। राथर ने एक साल पहले जीएमसी छोड़ दिया था, लेकिन लॉकर कभी नहीं छोड़ा।

अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर लॉकर की जांच न हो जाए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन सहयोग कर रहा है, जिसमें मेडिकल सुपरिंटेंडेंट तलाशी दलों के साथ साथ रहते हैं। उन्होंने कहा, 'हमने घाटी के अधिकांश अस्पतालों की जांच की है और कुछ दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।' हालांकि, पुलिस बल के भीतर भी कुछ लोग इस ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने इन तलाशियों से कोई आपराधिक सामग्री बरामद होने की जानकारी साझा नहीं की है।