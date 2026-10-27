महाराष्ट्र सरकार में टेंशन बढ़ी, सोनिया गांधी बोलीं- अब है मेरी बारी; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली किताब को लेकर कहा कि जब यह किताब आएगी तो हंगामा होना तय है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच टेंशन बढ़ गई है

Top News Today: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ को लेकर साफ कहा है कि जब यह किताब आएगी तो हंगामा होना तय है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सत्ता को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ गई है। इसी बीच चुनाव आयोग ने 2027 के चुनाव से पहले पांच राज्यों में अफसरों के ट्रांसफर का सख्त आदेश जारी कर दिया है। नवंबर के शुरू होने के साथ एलपीजी सिलेंडर पर भी कई बड़े अपडेट आने वाले हैं, कुछ जगह दिवाली पर फ्री सिलेंडर या मदद भी दी जाएगी। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

'अब मेरी बारी है, हंगामा जरूर होगा' कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब को लेकर बड़ी बात कही है। किताब का नाम है ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’। यह किताब 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है। सोनिया गांधी ने एक्स पर एक वीडियो क्लिप के साथ पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जब यह किताब आएगी तो हंगामा होना तय है। दशकों तक दूसरे लोगों ने उनकी कहानी अपने तरीके से बताई है। अब अपनी बात कहने की उनकी बारी है। उन्होंने कहा कि उनकी असली कहानी उन चीजों से कहीं ज्यादा है, जो अब तक उनके बारे में लिखी गई हैं। पाठकों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं, लेकिन अब वे अपना नजरिया रखेंगी। पढ़ें पूरी खबर...

महाराष्ट्र में गठबंधन में खटपट बढ़ी महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सत्ता और नियंत्रण को लेकर अंदरूनी खींचतान बढ़ गई है। भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच मतभेद हैं। सुनेत्रा पवार की एनसीपी भी वित्त मंत्रालय पर फिर से दावा कर रही है। इससे तनाव और बढ़ा है। राज्य और केंद्र में कैबिनेट फेरबदल को लेकर भी भाजपा पर दबाव पड़ रहा है। हाल ही में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने एक ऑडियो क्लिप जारी की। इसमें एकनाथ शिंदे पर 500 करोड़ रुपये के लेन-देन का आरोप लगाया गया। क्लिप से भाजपा और शिवसेना के बीच अविश्वास बढ़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें भाजपा के सोशल मीडिया से जुड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में अफसरों के ट्रांसफर का आदेश दिया चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। आयोग का कहना है कि किसी भी जिले में एक अधिकारी को तीन साल से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। जो अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात हैं, उन्हें वहां से हटाया जाएगा। पिछले चार साल में तीन साल की सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों का भी तबादला होगा। गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के लिए 31 मार्च 2027 तक की अवधि देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 31 मई 2027 तक का समय आधार माना जाएगा। जिले के अंदर प्रमोशन के बाद की सेवा भी तीन साल में गिनी जाएगी। राज्य मुख्यालय में बिताया समय कुछ शर्तों के साथ शामिल हो सकता है। पढ़ें पूरी खबर...

नवंबर में LPG सिलेंडर पर बड़े अपडेट नवंबर की शुरुआत में त्योहार हैं। इसलिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर लोगों की नजर रहेगी। कुछ राज्यों में कुछ लोगों को मुफ्त सिलेंडर या मदद मिलने वाली है। दिल्ली में राशन कार्ड वाले परिवारों को हर साल होली और दिवाली पर दो सिलेंडर की कीमत के बराबर पैसे दिए जाएंगे। यह पैसा आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उज्जवला योजना के लाभार्थियों को दिवाली पर फ्री एलपीजी सिलेंडर दे रही है। राज्य में डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना में हैं। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतें बदलती हैं। एक नवंबर से कीमतों में बदलाव हो सकता है। कमर्शियल सिलेंडर (होटल-रेस्टोरेंट वाले) की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है। पढ़ें पूरी खबर...