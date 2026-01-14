मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर, ईरान ने जयशंकर को घुमाया फोन; जानें क्या हुई बात

Hindustan Hindi News
Tensions rise in Middle East Iran calls Jaishankar Know what happened
संक्षेप:

Jan 14, 2026 11:42 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
ईरान में जारी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और सरकारी दमन के बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। दोनों नेताओं ने ईरान और उसके आसपास की तेजी से बदलती स्थिति पर विस्तार से बातचीत की। जयशंकर ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया। हमने ईरान और उसके आसपास की विकसित हो रही स्थिति पर चर्चा की।

यह फोन कॉल ऐसे समय में आई है जब ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन चरम पर हैं। प्रदर्शनों की शुरुआत आर्थिक संकट और रियाल के मूल्य में भारी गिरावट से हुई, जो अब पूरे देश में शासन-विरोधी आंदोलन में बदल चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई में मौतों का आंकड़ा 2500 से अधिक पहुंच चुका है और हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं।

इसी बीच, भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों ( छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों) को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। 14 जनवरी 2026 की एडवाइजरी में कहा गया है कि उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करें, जिसमें व्यावसायिक उड़ानें शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में और क्या

  • सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे पासपोर्ट, पहचान पत्र और अन्य यात्रा/आव्रजन दस्तावेज हमेशा साथ रखें
  • विरोध प्रदर्शन या रैली वाले क्षेत्रों से दूर रहें
  • भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहें और स्थानीय मीडिया पर नजर रखें
  • किसी भी सहायता के लिए दूतावास से संपर्क करें (हेल्पलाइन- +989128109115, +989128109109 आदि)
  • गैर-जरूरी यात्रा से बचें और अगले आदेश तक ईरान न जाएं

