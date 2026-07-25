जंतर-मंतर पर फिर बढ़ गया था तनाव, तभी आई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर; बदला माहौल
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल है। जबकि आज सुबह से लग रहा था कि जंतर मंतर पर फिर कुछ बड़ा होने वाला है।
महीनेभर से जंतर-मंतर पर चल रहा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन अब देशव्यापी बन गया था। सीजेपी के सदस्य शुक्रवार को भी सरकार से बातचीत करने के लिए गए थे लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला था। ऐसे में प्रदर्शनकारियों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। शनिवार को एक बार फिर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों में बेचैनी देखी गई। सुबह से ही बैरिकेडिंग बढ़ा दी गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर 12 बजे के करीब जंतर-मंतर पर छात्रों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया। इसके बाद संसद मार्ग पर पुलिस ने कुछ जगहों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हालांकि यह माहौल तब एकदम से बदल गया जब सरकार ने युवाओं को बड़ी जीत हासिल हुई और शिक्षा मंत्र धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।
देशभर से आ रही थीं हिंसा की खबरें
नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन अब दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा था बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई और देश के बाकी शहरों में भी छात्र सड़कों पर उतर आए थे। बिहार के पटना और छपरा में पथराव और लाठीचार्ज की भी घटनाएं सामने आईं। 20 जुलाई को युवाओं पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में आक्रोश का महौल था। वहीं विपक्ष भी लगातार धर्मेंद्र् प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा था। उसका कहना था कि पेपर लीक पर भी चर्चा तभी होगी जब शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे।
सीजेपी की पुलिसवालों से हुई थी बहस
शनिवार को ही सीजेपी के सदस्यों की पुलिसवालों से भी बहस हो गई। सीजेपी का आरोप था कि पुलिसवाले प्रदर्शन कर रहे छात्रों तक खाना भी नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शानकारियों के लिए लोग दूर से भी ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स के जरिए खाना ऑर्डर कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग खाना और पानी लेकर आते थे । सीजेपी का कहना था कि उनतक खाना पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। इसी वजह से प्रदर्शनकारी भड़के थे और माहौल एकदम गर्म हो गया था।
अब क्या खत्म हो जाएगा आंदोलन?
सीजेपी का कहना था कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सीजेपी ने उनके इस्तीफे को अपनी जीत बताया है। ऐसे में अब जल्द ही इस प्रदर्शन को रोकने का भी ऐलान हो सकता है। पेपर लीक के खिलाफ सरकार सदन में विधेयक भी पेश करनेे वाली है जिसके तहत भारी-भरकम जुर्माने और 7 साल की कैद का प्रावधान होगा।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें