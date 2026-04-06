रैली में केंद्रीय मंत्री ने नहीं लिया नाम, मंच छोड़कर चली गईं भाजपा उम्मीदवार; कहां का मामला
केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुनावी सभा में सोमवार को तनाव की स्थिति बन गई। हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार आर श्रीलेखा मंच से नाराज होकर चली गईं।
केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुनावी सभा में सोमवार को तनाव की स्थिति बन गई। हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार आर श्रीलेखा मंच से नाराज होकर चली गईं। वट्टियूरकावु विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री जयशंकर ने अपने संबोधन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का उल्लेख किया, लेकिन उसी क्षेत्र की उम्मीदवार श्रीलेखा का नाम नहीं लिया। इस पर नाराज होकर पूर्व आईपीएस अधिकारी और पार्षद श्रीलेखा बीच कार्यक्रम में ही मंच छोड़कर चली गईं।
इस बात पर आपत्ति
पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्हें इस बात से अधिक आपत्ति थी कि पड़ोसी क्षेत्र के उम्मीदवार का जिक्र किया गया। जबकि स्थानीय उम्मीदवार होने के बावजूद उनका नाम नहीं लिया गया। मंच से उतरने के बाद उन्होंने अपनी नाराजगी राजीव चंद्रशेखर और तिरुवनंतपुरम के मेयर वी वी राजेश के सामने भी जाहिर की। बताया जाता है कि उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता जी सोमन से भी इस मुद्दे पर तीखी बातचीत की।
समझाने-बुझाने के बाद लौटीं
इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप किया और काफी समझाने के बाद श्रीलेखा को दोबारा मंच पर लाया गया, जिससे कार्यक्रम सामान्य रूप से आगे बढ़ सका। वट्टियूरकावु सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां कांग्रेस के के. मुरलीधरण और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी के प्रशांत भी मैदान में हैं।
एक-दूसरे पर हमले तेज
केरल में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान मंगलवार को समाप्त होने के बीच कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने सोमवार को एक-दूसरे पर तेज हमले किए। एलडीएफ ने एक प्रगति रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि उसने 2021 के अपने 97 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं।
140 सीटों पर 890 उम्मीदवार
निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 1.32 करोड़ पुरुषों, 1.39 करोड़ महिलाओं और 273 तृतीय लिंग सहित कुल 2.71 करोड़ मतदाता तथा 2.42 लाख से अधिक प्रवासी मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। यह चुनाव 140 सीट के लिए मैदान में उतरे 890 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेगा। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भाजपा के बीच समझौते का आरोप लगाया। उसने वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के आवास के लिए कांग्रेस द्वारा जुटाई गई राशि के कुप्रबंधन का आरोप लगाया। इन मुद्दों को लेकर दलों के बीच तीखी बयानबाजी हुई।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।