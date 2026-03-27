PAK-चीन को टेंशन, S-400 मिसाइल सिस्टम समेत कई घातक हथियारों की खरीद को मंजूरी
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि S-400 सिस्टम दुश्मन के उन लंबी दूरी के हवाई हमलों का मुकाबला करेगा जो महत्वपूर्ण इलाकों को निशाना बनाते हैं, जबकि रिमोट से चलने वाले स्ट्राइक विमान आक्रामक जवाबी और समन्वित हवाई ऑपरेशन करने में सक्षम होंगे
अमेरिका-ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में, लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले विभिन्न प्रस्तावों के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN) प्रदान की गई। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय सेना के लिए एस-400 एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक गोला-बारूद, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, धनुष गन सिस्टम और रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम को मंजूरी दी गई। इन घातक हथियारों की खरीद को मंजूरी मिलने से पाकिस्तान, चीन जैसे देशों के लिए टेंशन और बढ़ गई है।
भारतीय वायु सेना के लिए, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, S-400 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, रिमोट से चलने वाले स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और Su-30 एयरो इंजन के पुर्जों की मरम्मत के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। AN32 और IL76 के ट्रांसपोर्ट बेड़े की जगह मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शामिल करने से सेना की रणनीतिक, सामरिक और ऑपरेशनल एयरलिफ्ट की जरूरतें पूरी होंगी।
हवाई हमलों का मुकाबला करेगा एस-400
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि S-400 सिस्टम दुश्मन के उन लंबी दूरी के हवाई हमलों का मुकाबला करेगा जो महत्वपूर्ण इलाकों को निशाना बनाते हैं, जबकि रिमोट से चलने वाले स्ट्राइक विमान आक्रामक जवाबी और समन्वित हवाई ऑपरेशन करने में सक्षम होंगे। साथ ही ये गुप्त रूप से खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और पहचान करने वाली गतिविधियां भी करेंगे। Su-30 एयरो इंजन और उसके पुर्जों की मरम्मत और नवीनीकरण से विमान की सेवा अवधि बढ़ जाएगी और वायु सेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।
भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी मंजूरी
इसके अलावा, भारतीय तटरक्षक बल के लिए, भारी-भरकम एयर कुशन वाहनों के लिए खरीद की मंजूरी दी गई है। इन वाहनों का उपयोग समुद्री तटों पर कई तरह के ऑपरेशनल कामों के लिए किया जाएगा, जिसमें तेज गति से तटीय गश्त, टोह लेना, खोज और बचाव अभियान, जहाजों को सहायता पहुंचाना, और कर्मियों व साजो-सामान (लॉजिस्टिक्स) को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 में, DAC द्वारा 55 प्रस्तावों के लिए AoN (खरीद की मंजूरी) दी गई है, जिनकी कुल कीमत 6.73 लाख करोड़ रुपये है। इसके अलावा, मौजूदा वित्त वर्ष में 503 प्रस्तावों के लिए पूंजीगत खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 2.28 लाख करोड़ रुपये है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस