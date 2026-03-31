लिएंडर पेस की भाजपा में एंट्री, बंगाल चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा
टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजपी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। वह 2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे और गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार भी किया था।
टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस मंगलवार को बीजपी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उनका बीजेपी में शमिल होना बेहद अहम माना जा रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका हो सकती है।
पेस ने केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। टेनिस स्टार ने हाल ही में कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी, जिससे उनके पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थीं। पेस वर्ष 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी के लिए प्रचार किया था। हालांकि, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था।
टीएमसी से भी जुड़ चुके हैं पेस
लिएंडर पेस राजनीति में कोई नए नहीं है। वह 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान वह टीएमसी की ओर से काफी ऐक्टिव थे। हालांकि वह अब तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पेस ने कहा, मेरा जन्म बंगाल में ही हुआ है और मेरी मां बंगाली हैं। उनके समय में खेंलों के लिए सुविधाएं नहीं थीं। बंगाल में बच्चों और युवाओं को सशक्त करने की जरूरत है।
जीत चुके हैं ओलंपिक मेडल
बता दें कि लिएंडर पेस ओलंपिक मेडल समेत कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि लिएंडर पेस को स्टार प्रचारक बनाकर बीजेपी बंगाल चुनाव में उतारेगी। लिएंडर पेस डबल्स खिलाड़ियों में दिग्गज माने जाते हैं। महेश भूपति और मार्टिना नवरातिलोवा के साथ उनकी जोड़ी काफी सराही गई है। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था।
बीजेपी ने जारी की चौथी सूची
बीजेपी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी की। पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को साधने के तहत, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संतोष पाठक को चौरंगी से और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को मतुआ बहुल बागदा सीट से मैदान में उतारा है। भाजपा ने अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल 288 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। केवल छह सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें