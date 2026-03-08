तेल अवीव में 10 जोरदार धमाकों से दहशत, ईरान ने इजरायल और अमेरिका को दी चेतावनी; टॉप-5

Top News Today: मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध के बीच इजरायली सेना ने ईरान से दागी गई नई बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने की पुष्टि की है। इसके तुरंत बाद रविवार को तेल अवीव के आसमान में कम से कम 10 जोरदार विस्फोटों की गूंज सुनाई दी, जिससे शहर में सायरन बज उठे और लोग बम शेल्टर की ओर भागे।

इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को ऐलान किया कि ईरानी सेनाएं अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मौजूदा गति से कम से कम छह महीने तक तीव्र युद्ध लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

तेल अवीव में 10 जोरदार धमाकों से दहशत मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण संघर्ष के बीच तेल अवीव में रविवार को कम से कम 10 बड़े धमाकों की गूंज सुनाई दी। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि ईरान से दागी गई नई बैलिस्टिक मिसाइलों का पता चला है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, आसमान में मिसाइलों और इंटरसेप्टर सिस्टम के बीच टकराव से ये विस्फोट हुए। आईडीएफ ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हैं और खतरे को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादव शोशानी ने मीडिया ब्रीफिंग में दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता में क्षेत्रीय स्तर पर भारी गिरावट आई है, खासकर उसकी मिसाइल और नौसेना शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। पढ़ें पूरी खबर...

ताइवान के आसपास 7 चीनी पीएलए विमान और 7 जहाज मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़कने के बीच एशिया में भी टेंशन बढ़ गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) अलर्ट जारी करते हुए बताया कि ताइवान के आसपास 7 चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के विमान देखे गए हैं। साथ ही क्षेत्रीय जलक्षेत्र में 7 चीनी नौसैनिक जहाज भी मौजूद पाए गए। यह घटना ऐसे समय हुई है जब वैश्विक स्तर पर युद्ध की आशंका बढ़ रही है। पढ़ें पूरी खबर...

अमेरिका-इजरायल के खिलाफ 6 महीने तक लड़ने को तैयार संघर्ष के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ईरान ने मजबूत रुख अपनाया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को दावा किया कि ईरानी सेनाएं अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कम से कम छह महीने तक युद्ध लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं। आईआरजीसी के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा कि अब तक पहली और दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्नत लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

केरल सीएम पिनराई विजयन का ईरान को खुला समर्थन पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजरायल गठबंधन के बीच चल रही जंग ने वैश्विक राजनीति के साथ भारत की घरेलू राजनीति को भी प्रभावित किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ईरान का खुलकर समर्थन किया है और अमेरिका-इजरायल को 'इंपीरियलिस्ट' करार देते हुए भारत को ईरान के पक्ष में खड़े होने की अपील की है। उन्होंने इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'तुष्टीकरण की राजनीति' करार दिया है। पढ़ें पूरी खबर...