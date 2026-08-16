नाबालिग लड़का का यौन उत्पीड़न, मंदिर के प्रबंधक को पुलिस ने हिरासत में लिया
हैदराबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक मंदिर के 66 वर्षीय प्रबंधक को मंदिर परिसर के भीतर एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।
हैदराबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक मंदिर के 66 वर्षीय प्रबंधक को मंदिर परिसर के भीतर एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना 13 अगस्त को हुई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रामचंद्रपुरम थाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले ओडिशा के अंगुल जिले की एक त्वरित अदालत ने पिछले साल मई में एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में 23 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए दोषी सत्यब्रत मिश्रा उर्फ कालिया पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि वसूल होने पर पूरी रकम पीड़िता को दी जाए। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने मिश्रा को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी अपराध को अंजाम देने से पहले सात वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर गांव के पास एक सुनसान स्थान पर ले गया था। अभियोजन के मुताबिक, यह घटना 19 मई, 2025 को हुई थी। पीड़िता की मां ने घटना के अगले दिन शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 22 मई को मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना से कुछ दिन पहले भी दोषी ने नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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