ममता बनर्जी से कहो छोड़ें पद, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा; BJP सांसद की भतीजे अभिषेक को चुनौती

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि अगर निर्वाचन आयोग कहता है कि मतदाता सूची में विसंगतियां हैं, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए तथा लोकसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 07:16 PM
SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। पार्टी सांसद सौमित्र खान ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पद छोड़ती हैं, तो वह भी संसद सदस्य पद से इस्तीफा दे देंगे। हाल ही में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि मतदाता सूची में विसंगतियां हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में खान ने कहा, '...जब ममता बनर्जी अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगी, तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। साल 2002 के बाद से कोई SIR नहीं हुआ है। ममता बनर्जी 2021 में सत्ता में चुनकर आई थीं। तो मैं अभिषेक बनर्जी से कहना चाहता हूं कि वह ममता बनर्जी से इस्तीफा देने के लिए कहें। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, इसमें एक मिनट भी नहीं लगेगा।'

अभिषेक बनर्जी ने की PM मोदी के इस्तीफे की मांग

टीएमसी सांसद बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि अगर निर्वाचन आयोग कहता है कि मतदाता सूची में विसंगतियां हैं, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए तथा लोकसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए।

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'निर्वाचन आयोग चुनिंदा तौर पर यह नहीं कह सकता कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में मतदाता सूची ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार या तमिलनाडु में ये ठीक नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'अगर मतदाता सूचियों का SIR किया जाता है, तो यह पूरे देश में किया जाना चाहिए। इसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का इस्तीफा होना चाहिए तथा लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए।'

टीएमसी नेता ने दावा किया कि अगर मौजूदा सरकार उसी मतदाता सूची के आधार पर चुनी गई है, तो केंद्र सरकार की वैधता अमान्य है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के मध्य में हुए थे।

बनर्जी ने यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, 'अगर निर्वाचन आयोग कह रहा है कि मतदाता सूची में विसंगतियां हैं... तो लोकसभा को भंग कर देना चाहिए और फिर पूरे देश में एसआईआर किया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'इस मतदाता सूची के आधार पर चुने गए सांसद देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी चुनेंगे।'

