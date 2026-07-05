ऑनलाइन जुए में छात्र हारा 4 लाख रुपये, महिला से किया लूटपाट और कुएं में धकेल कर भागा
लक्ष्मी के बेटे ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मिसिंग केस के तौर पर जांच शुरू की गई। अगले दिन बाहरी इलाके से डायल-112 पर सूचना मिली कि ग्रामीणों ने एक महिला को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला है।
तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 55 वर्षीय महिला लक्ष्मी करीब 21 घंटे तक एक सुनसान कुएं में फंसी रही, जिसे आखिरकार बचा लिया गया। पुलिस के अनुसार, इस मामले का आरोपी 21 वर्षीय छात्र धम्मा दिनेश रेड्डी है, जिसने पहले महिला को लूटा और फिर पहचान उजागर होने के डर से उसे कुएं में धक्का दे दिया। यह घटना 1 जुलाई को तब हुई, जब दिहाड़ी मजदूर लक्ष्मी घर वापस नहीं लौट रही थी। मगर वह अपने घर नहीं पहुंची।
लक्ष्मी के बेटे ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सामान्य मिसिंग केस के तौर पर जांच शुरू की गई। अगले दिन नुस्तुलापुर गांव के बाहरी इलाके से डायल-112 पर सूचना मिली कि ग्रामीणों ने एक महिला को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने लक्ष्मी को खेत में काम दिलाने का झांसा दिया था। वह पहले उन्हें रैपिडो बाइक से थिम्मापुर गांव की ओर ले गया, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरे और लोगों की आवाजाही अधिक होने के कारण उसने अपना इरादा बदल दिया।
बाइक पर बैठाकर सुनसान इलाके में ले गया
महिला को आरोपी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर नुस्तुलापुर के पास एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां उसने महिला को धमकाकर करीब 5 ग्राम सोने के आभूषण, 20 ग्राम चांदी की पायल और नकदी लूट ली। पुलिस का कहना है कि लूट के बाद आरोपी ने महिला को कुएं में धक्का दे दिया ताकि वह जीवित न बचे और उसकी पहचान न कर सके। कुएं में गिरने के बाद लक्ष्मी ने पहले एक रस्सी पकड़कर खुद को संभाल लिया, लेकिन आरोपी ने यह देखकर रस्सी भी काट दी। इसके बावजूद महिला ने हिम्मत नहीं हारी।
पीड़िता कुएं में लगी मोटर पाइपलाइन के एक केबल तक तैरकर पहुंच गई और पूरी रात उसी के सहारे लटकी रही। सुनसान इलाका होने की वजह से उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। करीब 20 से 21 घंटे बाद अगले दिन खेतों में पहुंचे किसानों ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस कमीश्नर गाउस आलम ने बताया कि आरोपी का इरादा हत्या का था, ताकि लूट का कोई गवाह जीवित न बचे।
आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस
महिला के बयान के बाद पुलिस ने विशेष जांच दल गठित किया और रैपिडो की बुकिंग रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल फोन के जरिए आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जांच में यह भी पता चला कि उसने लूटे गए सोने के गहने एक ज्वेलरी कारोबारी को बेच दिए थे, जिसे चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, दिनेश रेड्डी ऑनलाइन जुए, सट्टेबाजी और विभिन्न लोन ऐप के कारण लगभग 4 लाख रुपये के कर्ज में डूबा हुआ था।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें