ऑनलाइन जुए में छात्र हारा 4 लाख रुपये, महिला से किया लूटपाट और कुएं में धकेल कर भागा

लक्ष्मी के बेटे ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मिसिंग केस के तौर पर जांच शुरू की गई। अगले दिन बाहरी इलाके से डायल-112 पर सूचना मिली कि ग्रामीणों ने एक महिला को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला है।

तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 55 वर्षीय महिला लक्ष्मी करीब 21 घंटे तक एक सुनसान कुएं में फंसी रही, जिसे आखिरकार बचा लिया गया। पुलिस के अनुसार, इस मामले का आरोपी 21 वर्षीय छात्र धम्मा दिनेश रेड्डी है, जिसने पहले महिला को लूटा और फिर पहचान उजागर होने के डर से उसे कुएं में धक्का दे दिया। यह घटना 1 जुलाई को तब हुई, जब दिहाड़ी मजदूर लक्ष्मी घर वापस नहीं लौट रही थी। मगर वह अपने घर नहीं पहुंची।

लक्ष्मी के बेटे ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सामान्य मिसिंग केस के तौर पर जांच शुरू की गई। अगले दिन नुस्तुलापुर गांव के बाहरी इलाके से डायल-112 पर सूचना मिली कि ग्रामीणों ने एक महिला को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने लक्ष्मी को खेत में काम दिलाने का झांसा दिया था। वह पहले उन्हें रैपिडो बाइक से थिम्मापुर गांव की ओर ले गया, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरे और लोगों की आवाजाही अधिक होने के कारण उसने अपना इरादा बदल दिया।

बाइक पर बैठाकर सुनसान इलाके में ले गया महिला को आरोपी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर नुस्तुलापुर के पास एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां उसने महिला को धमकाकर करीब 5 ग्राम सोने के आभूषण, 20 ग्राम चांदी की पायल और नकदी लूट ली। पुलिस का कहना है कि लूट के बाद आरोपी ने महिला को कुएं में धक्का दे दिया ताकि वह जीवित न बचे और उसकी पहचान न कर सके। कुएं में गिरने के बाद लक्ष्मी ने पहले एक रस्सी पकड़कर खुद को संभाल लिया, लेकिन आरोपी ने यह देखकर रस्सी भी काट दी। इसके बावजूद महिला ने हिम्मत नहीं हारी।

पीड़िता कुएं में लगी मोटर पाइपलाइन के एक केबल तक तैरकर पहुंच गई और पूरी रात उसी के सहारे लटकी रही। सुनसान इलाका होने की वजह से उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। करीब 20 से 21 घंटे बाद अगले दिन खेतों में पहुंचे किसानों ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस कमीश्नर गाउस आलम ने बताया कि आरोपी का इरादा हत्या का था, ताकि लूट का कोई गवाह जीवित न बचे।