Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsTelangana woman constable found dead after consuming poison police station
महिला कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन में जहर खाकर कर ली आत्महत्या, मचा हड़कंप; जांच शुरू

महिला कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन में जहर खाकर कर ली आत्महत्या, मचा हड़कंप; जांच शुरू

संक्षेप:

पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। हनमकोंडा पुलिस ने अभी इस मामले को लेकर और अधिक जानकारी साझा नहीं की है। यह पता लगाने का प्रयास जारी है कि आखिर महिला ने यह कदम क्यों उठाया।

Jan 30, 2026 10:50 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में एक महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, हनमकोंडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में उसे मृत पाया गया। बताया जा रहा है कि महिला ने जहर खाकर अपनी जान दी है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। हनमकोंडा पुलिस ने अभी इस मामले को लेकर और अधिक जानकारी साझा नहीं की है। यह पता लगाने का प्रयास जारी है कि आखिर महिला ने यह कदम क्यों उठाया। क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक वजह थी या पुलिस विभाग से जुड़ा कोई मामला रहा होगा? इसे लेकर और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:क्या होता है फॉर्म 7, भाजपा पर जिसके बेजा इस्तेमाल के आरोप लगा रही कांग्रेस

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 वर्षीय महिला स्वाट कमांडो की उसके पति ने हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले के क्षण और भी भयावह थे, जब पीड़िता का भाई फोन पर अपनी बहन की चीखें सुनकर भी कुछ नहीं कर पाया। मृतका काजल चौधरी के भाई निखिल ने 22 जनवरी की उस भयावह घटना के बारे में कांपती आवाज में बताया, जब काजल के पति अंकुर ने भारी डंबल से उसके सिर पर वार किया था। उन्होंने कहा, 'उसने (अंकुर ने) मुझे फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करने को कहा। उसने कहा कि इसे पुलिस की ओर से सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने मुझे बताया कि वह काजल को मार रहा है। और फिर, मैंने उसकी चीखें सुनीं।'

दिल्ली की घटना से हर कोई हैरान

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात काजल हमले के समय मोहन गार्डन स्थित अपने आवास पर थीं और वह चार महीने की गर्भवती थी। रक्षा मंत्रालय में क्लर्क उसके पति अंकुर को हमले के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वह दिल्ली छावनी में तैनात था। काजल ने पांच दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद 27 जनवरी की सुबह गाजियाबाद के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिवार ने अंकुर और उसके रिश्तेदारों पर गर्भावस्था के दौरान काजल को लंबे समय तक यातना देने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दंपति का डेढ़ साल का एक बेटा है, जो फिलहाल अपने नाना-नानी के साथ है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Telangana Death Murder
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Ajit Pawar Death LIVE Updates , अजित पवार प्लेन क्रैश और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।