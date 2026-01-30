महिला कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन में जहर खाकर कर ली आत्महत्या, मचा हड़कंप; जांच शुरू

संक्षेप: पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। हनमकोंडा पुलिस ने अभी इस मामले को लेकर और अधिक जानकारी साझा नहीं की है। यह पता लगाने का प्रयास जारी है कि आखिर महिला ने यह कदम क्यों उठाया।

तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में एक महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, हनमकोंडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में उसे मृत पाया गया। बताया जा रहा है कि महिला ने जहर खाकर अपनी जान दी है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। हनमकोंडा पुलिस ने अभी इस मामले को लेकर और अधिक जानकारी साझा नहीं की है। यह पता लगाने का प्रयास जारी है कि आखिर महिला ने यह कदम क्यों उठाया। क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक वजह थी या पुलिस विभाग से जुड़ा कोई मामला रहा होगा? इसे लेकर और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 वर्षीय महिला स्वाट कमांडो की उसके पति ने हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले के क्षण और भी भयावह थे, जब पीड़िता का भाई फोन पर अपनी बहन की चीखें सुनकर भी कुछ नहीं कर पाया। मृतका काजल चौधरी के भाई निखिल ने 22 जनवरी की उस भयावह घटना के बारे में कांपती आवाज में बताया, जब काजल के पति अंकुर ने भारी डंबल से उसके सिर पर वार किया था। उन्होंने कहा, 'उसने (अंकुर ने) मुझे फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करने को कहा। उसने कहा कि इसे पुलिस की ओर से सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने मुझे बताया कि वह काजल को मार रहा है। और फिर, मैंने उसकी चीखें सुनीं।'