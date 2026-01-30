महिला कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन में जहर खाकर कर ली आत्महत्या, मचा हड़कंप; जांच शुरू
तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में एक महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, हनमकोंडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में उसे मृत पाया गया। बताया जा रहा है कि महिला ने जहर खाकर अपनी जान दी है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। हनमकोंडा पुलिस ने अभी इस मामले को लेकर और अधिक जानकारी साझा नहीं की है। यह पता लगाने का प्रयास जारी है कि आखिर महिला ने यह कदम क्यों उठाया। क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक वजह थी या पुलिस विभाग से जुड़ा कोई मामला रहा होगा? इसे लेकर और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 वर्षीय महिला स्वाट कमांडो की उसके पति ने हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले के क्षण और भी भयावह थे, जब पीड़िता का भाई फोन पर अपनी बहन की चीखें सुनकर भी कुछ नहीं कर पाया। मृतका काजल चौधरी के भाई निखिल ने 22 जनवरी की उस भयावह घटना के बारे में कांपती आवाज में बताया, जब काजल के पति अंकुर ने भारी डंबल से उसके सिर पर वार किया था। उन्होंने कहा, 'उसने (अंकुर ने) मुझे फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करने को कहा। उसने कहा कि इसे पुलिस की ओर से सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने मुझे बताया कि वह काजल को मार रहा है। और फिर, मैंने उसकी चीखें सुनीं।'
दिल्ली की घटना से हर कोई हैरान
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात काजल हमले के समय मोहन गार्डन स्थित अपने आवास पर थीं और वह चार महीने की गर्भवती थी। रक्षा मंत्रालय में क्लर्क उसके पति अंकुर को हमले के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वह दिल्ली छावनी में तैनात था। काजल ने पांच दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद 27 जनवरी की सुबह गाजियाबाद के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिवार ने अंकुर और उसके रिश्तेदारों पर गर्भावस्था के दौरान काजल को लंबे समय तक यातना देने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दंपति का डेढ़ साल का एक बेटा है, जो फिलहाल अपने नाना-नानी के साथ है।