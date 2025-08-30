Telangana viral video Cop Slaps Farmer Over Urea Demand Sparks Row users comments यूरिया को लेकर विवाद, दारोगा ने किसान को मारा थप्पड़; वायरल वीडियो देख भड़के लोग, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsTelangana viral video Cop Slaps Farmer Over Urea Demand Sparks Row users comments

यूरिया को लेकर विवाद, दारोगा ने किसान को मारा थप्पड़; वायरल वीडियो देख भड़के लोग

रिपोर्ट के अनुसार, किसानों ने अधिकारियों से पर्याप्त यूरिया बैग की व्यवस्था करने की मांग रखी। इस दौरान भीड़ बेकाबू होती जा रही थी जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को कठिनाई होने लगी। इसी बीच, दारोगा ने एक किसान को थप्पड़ मार दिया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 10:54 PM
share Share
Follow Us on
यूरिया को लेकर विवाद, दारोगा ने किसान को मारा थप्पड़; वायरल वीडियो देख भड़के लोग

तेलंगाना के नारायणपेट जिले में दारोगा ने यूरिया को लेकर हुए विवाद के दौरान एक किसान को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे देखने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यह घटना शनिवार को तिलेरु में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (PACS) में हुई। सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान यूरिया खरीदने के लिए जमा हुए थे। स्टॉक कम होने और मांग अधिक होने के कारण किसानों में कमी को लेकर निराशा बढ़ गई, जिससे तनाव पैदा हो गया।

ये भी पढ़ें:बाढ़ में बह गया बेटा, 30 घंटे इंतजार करती रही मां; फिर जवानों ने कर दिया चमत्कार

रिपोर्ट के अनुसार, किसानों ने अधिकारियों से पर्याप्त यूरिया बैग की व्यवस्था करने की मांग रखी। इस दौरान भीड़ बेकाबू होती जा रही थी जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को कठिनाई होने लगी। इस अराजकता के बीच, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात दारोगा को एक किसान से उलझते देखा गया। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी ने किसान को थप्पड़ मार दिया। इस घटना ने तुरंत विरोध प्रदर्शन को और भड़का दिया। मौके पर मौजूद नाराज किसानों ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि यह घटना अनजाने में या दुर्घटनावश हुई थी।

पुलिस के बर्ताव पर उठाए सवाल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया, जिसमें कई यूजर्स और किसान संगठनों ने पुलिस के बर्ताव पर सवाल उठाए। साथ ही, यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में असमर्थता की आलोचना की। यह घटना ऐसे समय में हुई जब किसान उर्वरकों की कमी के कारण संकट का सामना कर रहे हैं और चिंतित हैं। इससे राजनीतिक तनाव और सार्वजनिक अशांति की स्थिति बन रही है। इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि किसानों की हर एक जरूरत को समय रहते पूरा किया जाना चाहिए।

Telangana Viral News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।