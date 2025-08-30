यूरिया को लेकर विवाद, दारोगा ने किसान को मारा थप्पड़; वायरल वीडियो देख भड़के लोग

रिपोर्ट के अनुसार, किसानों ने अधिकारियों से पर्याप्त यूरिया बैग की व्यवस्था करने की मांग रखी। इस दौरान भीड़ बेकाबू होती जा रही थी जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को कठिनाई होने लगी। इसी बीच, दारोगा ने एक किसान को थप्पड़ मार दिया।

तेलंगाना के नारायणपेट जिले में दारोगा ने यूरिया को लेकर हुए विवाद के दौरान एक किसान को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे देखने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यह घटना शनिवार को तिलेरु में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (PACS) में हुई। सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान यूरिया खरीदने के लिए जमा हुए थे। स्टॉक कम होने और मांग अधिक होने के कारण किसानों में कमी को लेकर निराशा बढ़ गई, जिससे तनाव पैदा हो गया।

रिपोर्ट के अनुसार, किसानों ने अधिकारियों से पर्याप्त यूरिया बैग की व्यवस्था करने की मांग रखी। इस दौरान भीड़ बेकाबू होती जा रही थी जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को कठिनाई होने लगी। इस अराजकता के बीच, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात दारोगा को एक किसान से उलझते देखा गया। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी ने किसान को थप्पड़ मार दिया। इस घटना ने तुरंत विरोध प्रदर्शन को और भड़का दिया। मौके पर मौजूद नाराज किसानों ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि यह घटना अनजाने में या दुर्घटनावश हुई थी।