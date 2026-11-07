अमेरिका के बोस्टन में भारतीय छात्रा लापता, रात में कमरे से निकली थी टहलने
पुलिस को आशंका है कि वह कार्सन बीच या हार्बर पॉइंट इलाके में गई हो सकती हैं। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए लोगों से जानकारी शेयर करने की अपील की है। किसी को भी श्रीजा के बारे में जानकारी मिलने पर 911 बता सकता है।
अमेरिका के बोस्टन में तेलंगाना की 23 वर्षीय भारतीय छात्रा श्रीजा रेड्डी लापता हो गई है। वह 2 नवंबर से गायब है। इस मामले में तेलंगाना सरकार के मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने विदेश मंत्रालय, बोस्टन पुलिस और संबंधित एजेंसियों से तुरंत मदद करने की अपील की है। श्रीजा मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, बोस्टन में हायर एजुकेशन हासिल कर रही है। वह अमेरिका के बोस्टन स्थित डॉर्चेस्टर इलाके में रहती थी। बोस्टन पुलिस ने 5 नवंबर को उनकी गुमशुदगी को लेकर अलर्ट जारी किया और लोगों से उन्हें तलाशने में मदद मांगी थी।
श्रीजा को आखिरी बार 2 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे डॉर्चेस्टर के एडिसन ग्रीन स्थित अपने घर से निकलते हुए देखा गया था। उस समय उन्होंने काली जैकेट और नीली जींस पहन रखी थी। पुलिस को आशंका है कि वह कार्सन बीच या हार्बर पॉइंट इलाके में गई हो सकती है। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए लोगों से जानकारी शेयर करने की अपील की है। किसी को भी श्रीजा के बारे में जानकारी मिलने पर 911 या डॉर्चेस्टर के डिस्ट्रिक्ट सी-11 डिटेक्टिव्स के नंबर (617) 343-4335 पर संपर्क करने को कहा गया है। लोग क्राइमस्टॉपर्स टिप लाइन के नंबर 1-800-494-टीआईपीएस पर फोन करके या 27463 पर टीआईपी लिखकर मैसेज भेजकर भी जानकारी दे सकते हैं।
रात में गई थी टहलने
श्रीजा के परिवार के मुताबिक, वह 2 नवंबर को कॉलेज गई थीं। वहां से लौटने के बाद वह अपने कमरे से टहलने के लिए निकली थीं, लेकिन फिर वापस नहीं लौटीं। उनके पिता कोय्या यदागिरी रेड्डी ने बताया कि बेटी का मोबाइल फोन भी उसी दिन से बंद है। श्रीजा करीब एक किलोमीटर तक टहलने गई थीं और इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने उनके मोबाइल की आखिरी उपलब्ध लोकेशन उनके कमरे के पास ट्रेस की थी। उनके पिता ने बताया कि पुलिस का कहना था कि आखिरी लोकेशन कमरे से करीब आधा किलोमीटर दूर मिली है और संभव है कि वह आसपास ही हों।
श्रीजा के लापता हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन परिवार को अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। श्रीजा के माता-पिता कोय्या यदागिरी रेड्डी और रूपा तेलंगाना के नलगोंडा जिले के कनागल मंडल स्थित शब्बुल्लापुरम गांव के रहने वाले हैं। तेलंगाना के सड़क एवं भवन मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एक्स पर इस मामले को लेकर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि नलगोंडा की छात्रा श्रीजा रेड्डी के लापता होने की खबर से वह बेहद चिंतित हैं। उन्होंने बोस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास, अमेरिका में भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय और बोस्टन पुलिस से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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