Hindi NewsIndia NewsTelangana Road Accident RTC bus collided with tipper 17 people lost their lives
तेलंगाना में बड़ा सड़क हादसा; बस और डंपर के बीच जोरदार टक्कर, 17 लोगों की मौत

तेलंगाना में बड़ा सड़क हादसा; बस और डंपर के बीच जोरदार टक्कर, 17 लोगों की मौत

संक्षेप: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य करने के निर्देश दिए। सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी को घायलों को हैदराबाद ले जाकर बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया।

Mon, 3 Nov 2025 09:34 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। टीएसआरटीसी बस और डंपर की टक्कर से 17 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। घायल यात्रियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा खानपुर इलाके में हुआ। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य करने के निर्देश दिए। सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी को घायलों को हैदराबाद ले जाकर बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया। साथ ही, उपलब्ध मंत्रियों को घटनास्थल पर पहुंचने को कहा है। हादसे की पूरी जानकारी समय-समय पर देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार से BRS की क्या मांग

बीआरएस प्रमुख केसीआर ने इस सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और सरकार से मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का निर्देश देने को कहा। साथ ही, घायलों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। पूर्व मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने भी 17 लोगों की मौत पर गहरा शोक जताया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्य सरकार से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता व इलाज उपलब्ध कराने की मांग की।

Telangana Road Accident Death
