बेजुबानों का नरसंहार! इस राज्य में 100 कुत्तों को 'मौत का इंजेक्शन', 18000 में दी गई मासूमों की सुपारी
तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले से पशु क्रूरता की एक बेहद हृदयविदारक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के थिम्माइपल्ली गांव में लगभग 100 आवारा कुत्तों को कथित तौर पर जहर का इंजेक्शन देकर बेरहमी से मार दिया गया। इस घटना ने पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।
यह मामला तब सामने में आया जब 'स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया' (NGO) की क्रूरता निवारण सहायक मुदावत प्रीति ने इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ चरापाका पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 27 जनवरी को इस संबंध में FIR दर्ज की है।
पिछले 10 दिनों में जहरीले इंजेक्शन से हत्या का आरोप
शिकायत में मुदावत प्रीति ने बताया कि उन्हें अपने दायित्व के तहत सूचना मिली थी कि बीते 10 दिनों में गांव के लगभग 100 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मारा गया। आरोप है कि यह कृत्य गांव के सरपंच और पंचायत सचिव के निर्देश पर किया गया।
रिकॉर्डेड बातचीत में कथित कबूलनामा
मामले में एक रिकॉर्डेड कथित बातचीत भी सामने आई है, जिसमें पशु कल्याण कार्यकर्ता अडुकापुरम गौतम और गांव के सरपंच के बीच संवाद बताया जा रहा है। इस बातचीत में सरपंच ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारा गया और इसके लिए 18,000 रुपये में डॉग किलर्स को नियुक्त किया गया।
शवों को हटाने और ठिकाने लगाने का आरोप
शिकायत में यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायत के कर्मचारी रवि पर कुत्तों के शव हटाने का आरोप है। वहीं, एक अन्य बातचीत में कथित तौर पर ठेके पर बुलाए गए व्यक्ति गोपी ने भी यह कहा कि कुत्तों को पिछले कई दिनों से जहर दिया जा रहा था। सरपंच के अनुसार, कुत्तों के शव गांव से करीब दो किलोमीटर दूर फेंके गए।
कड़ी कार्रवाई की मांग
इन तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पशु अधिकार कार्यकर्ता अडुकापुरम गौतम ने इस घटना की तीखी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की क्रूरता अस्वीकार्य है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पशु संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। यह मामला एक बार फिर आवारा पशुओं की सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।