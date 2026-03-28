Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, भारत माता की जय पर भी बोले विधायक राजा सिंह

Mar 28, 2026 08:08 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
share

हिंदुओं से जातिगत मतभेदों को दरकिनार करते हुए डी. राजा सिंह ने हिंदू राष्ट्र की प्राप्ति की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया में 57 इस्लामी देश हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया जा सकता है।

भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, भारत माता की जय पर भी बोले विधायक राजा सिंह

तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। हैदराबाद में राम नवमी की शोभायात्रा में गोशामहल के विधायक ने शुक्रवार को कहा, 'जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं, उन्हें राष्ट्रगीत वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारे लगाने का विरोध नहीं करना चाहिए। साथ ही, लव जिहाद जैसी गतिविधियों में भी शामिल नहीं होना चाहिए।'

ये भी पढ़ें:पीएम मोदी ने सऊदी प्रिंस सलमान से की बात, ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की निंदा की

लव जिहाद शब्द का उपयोग दक्षिणपंथी समूहों की ओर से मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को प्रेम संबंधों और विवाह के जाल में फंसाकर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने की साजिश का आरोप लगाने के लिए किया जाता है। टी. राजा सिंह ने पूछा, 'क्या 'भारत माता की जय का नारा या वंदे मातरम गीत गाने से किसी का धर्म खतरे में पड़ जाता है?'

ये भी पढ़ें:असम में हिमंत का 'मियाओं' पर हमला, ईरान संकट के बीच पाक का IMF वाला खेला; टॉप-5

हिंदू राष्ट्र की मांग पर क्या बोले

हिंदुओं से जातिगत मतभेदों को दरकिनार करते हुए उन्होंने हिंदू राष्ट्र की प्राप्ति की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया में 57 इस्लामी देश हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया जा सकता है। विधायक ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की पुलिस की ओर से विभिन्न मामलों में आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'अगर कोई भारत या मेरे धर्म को बुरी नीयत से देखने की हिम्मत करता है, तो हम उसे नहीं बख्शेंगे।'

ये भी पढ़ें:सिर्फ पीएम मोदी और ट्रंप की हुई थी बात, सरकार ने मस्क वाले दावे को किया खारिज

डी. राजा सिंह ने आदित्य धर की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 की प्रशंसा करते हुए कहा कि अतीत में फिल्में भारत को कमजोर करने के लिए बनाई जाती थीं, लेकिन अब फिल्में देश में 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए बनाई जा रही हैं। सिंह की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन की आलोचना करते हुए पार्टी छोड़ देने के बाद पिछले साल पार्टी ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Telangana Hindu Muslim
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।