भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, भारत माता की जय पर भी बोले विधायक राजा सिंह

हिंदुओं से जातिगत मतभेदों को दरकिनार करते हुए डी. राजा सिंह ने हिंदू राष्ट्र की प्राप्ति की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया में 57 इस्लामी देश हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया जा सकता है।

तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। हैदराबाद में राम नवमी की शोभायात्रा में गोशामहल के विधायक ने शुक्रवार को कहा, 'जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं, उन्हें राष्ट्रगीत वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारे लगाने का विरोध नहीं करना चाहिए। साथ ही, लव जिहाद जैसी गतिविधियों में भी शामिल नहीं होना चाहिए।'

लव जिहाद शब्द का उपयोग दक्षिणपंथी समूहों की ओर से मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को प्रेम संबंधों और विवाह के जाल में फंसाकर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने की साजिश का आरोप लगाने के लिए किया जाता है। टी. राजा सिंह ने पूछा, 'क्या 'भारत माता की जय का नारा या वंदे मातरम गीत गाने से किसी का धर्म खतरे में पड़ जाता है?'

हिंदू राष्ट्र की मांग पर क्या बोले हिंदुओं से जातिगत मतभेदों को दरकिनार करते हुए उन्होंने हिंदू राष्ट्र की प्राप्ति की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया में 57 इस्लामी देश हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया जा सकता है। विधायक ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की पुलिस की ओर से विभिन्न मामलों में आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'अगर कोई भारत या मेरे धर्म को बुरी नीयत से देखने की हिम्मत करता है, तो हम उसे नहीं बख्शेंगे।'