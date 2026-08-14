कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, तमिलनाडु की तरह सत्ता बदलने की धमकी
तेलंगाना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजगोपाल ने मुख्यमंत्री रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि आवास योजना में बड़े स्तर पर हेराफेरी हो रही है। सरकार ने इसमें तमाम तरह की शर्तें लगाकर लोगों को परेशान किया है।
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और नेता कोमाटिरेड्डी राजगोपाल ने पार्टी और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गई, तो तमिलनाडु की तरह ही तेलंगाना में भी नई राजनीतिक शक्ति का उदय होगा और वह भ्रष्टाचार और शोषण करने वाली सत्ता को चुनौती देगी।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सीधा निशाना साधते हुए राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उनके धैर्य को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "युवा जन आंदोलनों में हिस्सा ले रहे हैं। अगर सत्ता ने अपने आप में सुधार नहीं किया तो ईमानदार लोग और युवा आखिरकार विधानसभा पहुंचेंगे और राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाएंगे। तमिलनाडु की तरह ही तेलंगाना की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी।"
बता दें, राजगोपाल रेड्डी का तमिलनाडु की राजनीति से की तरफ संकेत उस घटनाक्रम की तरफ इशारा था जिसमें राज्य की मुख्य पार्टियों डीएमके और एआईडीएमके का सत्ता से बाहर हो गईं, जिसके बाद विजय की टीवीके का उदय हुआ।
विकास के नाम पर हजारों करोड़ों लूट लिए उसका हिसाब लेंगे- राजगोपाल रेड्डी
रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री मद न मिलने से नाराज चल रहे राजगोपाल रेड्डी ने सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को चेतावनी दी कि ऐसे नहीं चल पाएगा। उन्होंने कहा, "आप भले ही नकदी से भरे बैग लेकर आएं, लेकिन हम उनसे लड़ेंगे जो विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपये लूट रहे हैं। हम शोषण के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे धैर्य और सहनशीलता को लाचारी समझने की गलती न करें।"
क्यों अपनी ही सरकार से खफा हैं राजगोपाल रेड्डी?
तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक राजगोपाल रेड्डी इस समय मंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन उन्हें रेवंत रेड्डी सरकार में जगह नहीं मिली है। दूसरी तरफ वह लगातार रेड्डी सरकार द्वारा गरीबों के आवास योजना पर लगाई गई शर्तों की भी आलोचना करते रहे हैं। उनका तर्क है कि रेड्डी सरकार ने जानबूझकर इस योजना को जटिल बनाया है। इसकी वजह से गरीभ लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। उनका यह भी आरोप है कि इस योजना में बड़े स्तर पर हेराफेरी हो रही है।
लाभार्थियों की मदद की तरफ देखे सरकार- राजगोपाल रेड्डी
राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार को लाभार्थियों के लिए बाधाएं पैदा करने के बजाय यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि कल्याणकारी लाभ वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचें। उन्होंने कहा, "जब भी जरूरत होगी। छात्रों, बेरोजगारों, युवाओं, किसानों, गरीबों और हमारी बहनों के लिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम डरेंगे नहीं।"
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें