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पत्नी ने पति को फांसी लगाकर मार डाला, शराब पीकर आने पर हुआ था झगड़ा

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ और जांच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। 

Telangana man was killed allegedly by his wife who hanged him cleaning blood
सांकेतिक तस्वीर।

तेलंगाना के निर्मल जिले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की उसकी पत्नी ने हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, घटना की जांच में सामने आया कि मृतक ने शराब के नशे में अपने दादा पर हमला किया था। इसके बाद उसका अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा हो गया और दोनों के बीच हाथापाई हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, विवाद के बाद पत्नी ने अपने पति को फांसी पर लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मामले को सामान्य दिखाने और सबूत मिटाने के लिए आरोपी महिला ने खून साफ किया और मृतक के कपड़े भी बदल दिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और मृतक के खून से सने कपड़े बरामद किए।

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रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना निर्मल जिले में कुंताला मंडल के लिंबा गांव की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ और जांच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। मृतक की मौत के पीछे पत्नी के साथ हुआ विवाद और उसके बाद की घटनाएं अहम कड़ी मानी जा रही हैं। पुलिस ने बरामद खून से सनी शर्ट समेत अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया है।

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पति की हत्या के दोषी पत्नी समेत 2 को आजीवन कारावास

दूसरी ओर, बिहार के दरभंगा जिले की अदालत ने प्रेम प्रसंग में पति की हत्या करने के मामले में पत्नी समेत 2 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव की संगीता देवी और उसके प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला राम कुमार साह की हत्या से जुड़ा है। दोनों दोषी घटना के समय से ही जेल में बंद हैं।

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21 जुलाई 2023 की रात राम कुमार साह अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए कमरौली गांव के कुमरपट्टी चौर स्थित मुर्गी फार्म पर गया था। आरोप है कि वहां उसकी पत्नी संगीता देवी ने अपने प्रेमी कुंदन दास के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान राम कुमार की आंख में गहरी चोट लग गई। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता रामाशीष साह ने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी। संगीता के कुंदन के साथ प्रेम संबंध थे और वह अक्सर मुर्गी फार्म पर उसके साथ रहती थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाह पेश किए। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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