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बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच रही थी पत्नी, पति ने देख लिए सारे मैसेज

By Niteesh Kumar
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संदेह होने पर राजेश्वर राव ने पत्नी का फोन चेक किया तो उन्हें चैट्स में मर्डर की योजना के सबूत मिले। एक चैट में कहा गया कि घर के अंदर हत्या न की जाए क्योंकि इससे शक बढ़ेगा। 

Telangana man lodged a police complaint alleging that his wife and her lover conspiring to murder
सांकेतिक तस्वीर।

तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पति के खिलाफ पत्नी की ओर से गंभीर साजिश का मामला सामने आया है। राजेश्वर राव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी भवानी और प्रेमी उनका मर्डर करने की साजिश रच रहे थे। राव ने दावा किया कि उन्होंने पत्नी के फोन में व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम चैट्स में ऐसी बातचीत पाई जिसमें उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया जा रहा था। उन्होंने पुलिस को ये स्क्रीनशॉट्स और अन्य सबूत सौंपे हैं। राव के अनुसार, 2016 में उनकी शादी हुई थी और दो बेटियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भवानी का रिश्ता खम्मम के कूरियर डिलीवरी एजेंट सैदुलु से हो गया था, जो उनके घर पर तब आते थे जब वे बाहर होते थे।

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27 जुलाई को संदेह होने पर राजेश्वर राव ने पत्नी का फोन चेक किया तो उन्हें चैट्स में मर्डर की योजना के सबूत मिले। एक चैट में कहा गया कि घर के अंदर हत्या न की जाए क्योंकि इससे शक बढ़ेगा। इसके बजाय भवानी ने सुझाव दिया कि उसकी मौत को सड़क दुर्घटना बनाकर दिखाया जाए। एक और बातचीत में भवानी ने सैदुलु से कहा कि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो मैं खुद मार दूंगी। राव ने इन चैट्स के स्क्रीनशॉट्स पुलिस को सौंपे और अपनी व 2 बेटियों की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने डर जताया कि उनकी जान खतरे में है।

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आरोपों की चल रही जांच

पुलिस ने राव की शिकायत पर जीरो FIR दर्ज की और मामला खम्मम रूरल पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि घटनाएं उनके क्षेत्राधिकार में आती हैं। खम्मम रूरल इंस्पेक्टर एम. राजू ने बताया कि पुलिस सबूतों की जांच कर रही है। चैट मैसेजेस सहित सबूतों और आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में भवानी और सैदुलु के बीच रिश्ते, मैसेजेस के आदान-प्रदान की परिस्थितियों और मर्डर प्लान को अमल में लाने के किसी ठोस कदम की भी पड़ताल की जा रही है।

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रिपोर्ट के अनुसार, भवानी और सैदुलु दोनों फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस ने उन्हें ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। राव ने अपनी और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस से सुरक्षा मांगी है। व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम चैट्स समेत सभी आरोपों की अभी जांच चल रही है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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