बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच रही थी पत्नी, पति ने देख लिए सारे मैसेज
संदेह होने पर राजेश्वर राव ने पत्नी का फोन चेक किया तो उन्हें चैट्स में मर्डर की योजना के सबूत मिले। एक चैट में कहा गया कि घर के अंदर हत्या न की जाए क्योंकि इससे शक बढ़ेगा।
तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पति के खिलाफ पत्नी की ओर से गंभीर साजिश का मामला सामने आया है। राजेश्वर राव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी भवानी और प्रेमी उनका मर्डर करने की साजिश रच रहे थे। राव ने दावा किया कि उन्होंने पत्नी के फोन में व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम चैट्स में ऐसी बातचीत पाई जिसमें उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया जा रहा था। उन्होंने पुलिस को ये स्क्रीनशॉट्स और अन्य सबूत सौंपे हैं। राव के अनुसार, 2016 में उनकी शादी हुई थी और दो बेटियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भवानी का रिश्ता खम्मम के कूरियर डिलीवरी एजेंट सैदुलु से हो गया था, जो उनके घर पर तब आते थे जब वे बाहर होते थे।
27 जुलाई को संदेह होने पर राजेश्वर राव ने पत्नी का फोन चेक किया तो उन्हें चैट्स में मर्डर की योजना के सबूत मिले। एक चैट में कहा गया कि घर के अंदर हत्या न की जाए क्योंकि इससे शक बढ़ेगा। इसके बजाय भवानी ने सुझाव दिया कि उसकी मौत को सड़क दुर्घटना बनाकर दिखाया जाए। एक और बातचीत में भवानी ने सैदुलु से कहा कि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो मैं खुद मार दूंगी। राव ने इन चैट्स के स्क्रीनशॉट्स पुलिस को सौंपे और अपनी व 2 बेटियों की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने डर जताया कि उनकी जान खतरे में है।
आरोपों की चल रही जांच
पुलिस ने राव की शिकायत पर जीरो FIR दर्ज की और मामला खम्मम रूरल पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि घटनाएं उनके क्षेत्राधिकार में आती हैं। खम्मम रूरल इंस्पेक्टर एम. राजू ने बताया कि पुलिस सबूतों की जांच कर रही है। चैट मैसेजेस सहित सबूतों और आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में भवानी और सैदुलु के बीच रिश्ते, मैसेजेस के आदान-प्रदान की परिस्थितियों और मर्डर प्लान को अमल में लाने के किसी ठोस कदम की भी पड़ताल की जा रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, भवानी और सैदुलु दोनों फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस ने उन्हें ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। राव ने अपनी और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस से सुरक्षा मांगी है। व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम चैट्स समेत सभी आरोपों की अभी जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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