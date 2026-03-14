शादी टूटने से भड़का शख्स, युवती को लगा दिया HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन

पुलिस अधिकारी ने बताया, 'जांच के दौरान जब वह एचआईवी से संक्रमित पाया गया, तो युवती के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे रद्द कर दी।' उन्होंने बताया कि आरोपी ने यह सोचकर ऐसा कदम उठाया कि लड़की उससे शादी कर लेगी।

दराबाद में 24 वर्षीय व्यक्ति ने शादी टूट जाने के बाद 22 वर्षीय युवती को HIV संक्रमित रक्त दिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, युवती के माता-पिता ने उस व्यक्ति के एचआईवी संक्रमित पाए जाने के बाद उससे अपनी बेटी की शादी रद्द कर दी थी। यह घटना 11 मार्च को हुई, जब आरोपी ने पीड़िता के घर पर ही उसे जबरन एचआईवी संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी और पीड़िता रिश्तेदार हैं और पीड़िता के माता-पिता ने पहले अपनी बेटी की शादी आरोपी से तय की थी।

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पुलिस के अनुसार, चूंकि उस व्यक्ति के माता-पिता पहले से ही HIV से संक्रमित थे, इसलिए युवती के माता-पिता ने पिछले साल सितंबर में उस व्यक्ति की भी एचआईवी जांच करवाई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'जांच के दौरान जब वह एचआईवी से संक्रमित पाया गया, तो युवती के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे रद्द कर दी।' उन्होंने बताया कि आरोपी ने यह सोचकर ऐसा कदम उठाया कि लड़की उससे शादी कर लेगी और हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी।

पुलिस ने बताया कि युवती के पिता की शिकायत के आधार पर पोचारम आईटी कॉरिडोर पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।