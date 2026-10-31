खूब शराब पिलाई और रस्सी से घोंट दिया गला, पत्नी ने अपने 2 आशिकों संग मिलकर पति को मार डाला

पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर की रात काशीराम का शव गांव के बाहरी इलाके में स्थित पचेरा चेरुवु तालाब में मिला था। शुरुआत में मृतक के पिता चकाली भूमैया की शिकायत पर बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया था।

तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक महिला ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। तीनों ने हत्या के बाद शव को तालाब में फेंक दिया, ताकि मामला हादसा लगे। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या की साजिश का खुलासा करते हुए महिला और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय चकाली उर्फ गुम्माडी काशीराम के रूप में हुई है। वह बांसवाड़ा मंडल के हनमाजिपेट गांव का रहने वाला था और दिहाड़ी मजदूरी करता था।

पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर की रात काशीराम का शव गांव के बाहरी इलाके में स्थित पचेरा चेरुवु तालाब में मिला था। शुरुआत में मृतक के पिता चकाली भूमैया की शिकायत पर बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की और पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई तो मामला हत्या का निकला। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और तकनीकी सबूत जुटाए।

पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार जांच के बाद 30 अक्टूबर को पुलिस ने हनमाजिपेट गांव से तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें 26 वर्षीय चिंताकिंडी रामू, 25 वर्षीय पसुपुला संतोष और मृतक की पत्नी 25 वर्षीय गुम्माडी सविता शामिल हैं। रामू दिहाड़ी मजदूर है, जबकि संतोष ट्रैक्टर चालक है। दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं।पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस का कहना है कि सविता के रामू और संतोष, दोनों के साथ प्रेम संबंध थे। वह अपने पति काशीराम से छुटकारा पाना चाहती थी। इसी वजह से उसने दोनों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।