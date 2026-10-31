खूब शराब पिलाई और रस्सी से घोंट दिया गला, पत्नी ने अपने 2 आशिकों संग मिलकर पति को मार डाला
पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर की रात काशीराम का शव गांव के बाहरी इलाके में स्थित पचेरा चेरुवु तालाब में मिला था। शुरुआत में मृतक के पिता चकाली भूमैया की शिकायत पर बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया था।
तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक महिला ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। तीनों ने हत्या के बाद शव को तालाब में फेंक दिया, ताकि मामला हादसा लगे। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या की साजिश का खुलासा करते हुए महिला और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय चकाली उर्फ गुम्माडी काशीराम के रूप में हुई है। वह बांसवाड़ा मंडल के हनमाजिपेट गांव का रहने वाला था और दिहाड़ी मजदूरी करता था।
पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर की रात काशीराम का शव गांव के बाहरी इलाके में स्थित पचेरा चेरुवु तालाब में मिला था। शुरुआत में मृतक के पिता चकाली भूमैया की शिकायत पर बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की और पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई तो मामला हत्या का निकला। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और तकनीकी सबूत जुटाए।
पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया
रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार जांच के बाद 30 अक्टूबर को पुलिस ने हनमाजिपेट गांव से तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें 26 वर्षीय चिंताकिंडी रामू, 25 वर्षीय पसुपुला संतोष और मृतक की पत्नी 25 वर्षीय गुम्माडी सविता शामिल हैं। रामू दिहाड़ी मजदूर है, जबकि संतोष ट्रैक्टर चालक है। दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं।पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस का कहना है कि सविता के रामू और संतोष, दोनों के साथ प्रेम संबंध थे। वह अपने पति काशीराम से छुटकारा पाना चाहती थी। इसी वजह से उसने दोनों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।
शराब पिलाने के बहाने ले गए अपने साथ
प्लान के मुताबिक, 23 अक्टूबर की रात तीनों काशीराम को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गए। वहां काशीराम को इतनी शराब पिलाई गई कि वह ठीक से होश में नहीं था। इसके बाद रामू ने नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इस दौरान संतोष ने काशीराम के हाथ पकड़ रखे थे, ताकि वह बचने के लिए विरोध न कर सके। हत्या के बाद तीनों ने शव को पचेरा चेरुवु तालाब में फेंक दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री जब्त की है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 238 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें